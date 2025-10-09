Día de Venezuela en Tenerife: gastronomía, bailes y artesanía para la familia

El Polvorín del barrio lagunero de Taco acogerá este sábado, 11 de octubre, la primera edición del Día de Venezuela en Canarias con el objetivo de ensalzar la cultura del país americano y fortalecer el vínculo con la sociedad del archipiélago. Esta celebración quiere aunar lo mejor de la cultura, gastronomía y música de Venezuela con artistas latinos residentes en las islas, comida típica, artesanía y actividades solidarias.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca “el fuerte vínculo entre Venezuela y Canarias debido a los fenómenos migratorios del siglo XX, así como la numerosa comunidad venezolana que reside en las islas y en especial en nuestro municipio”. El primer edil también resalta que “esta es una manera excelente de acercar y promover el intercambio cultural, la rica gastronomía venezolana, la artesanía y los juegos tradicionales en un municipio hospitalario y abierto como el nuestro”.
El evento, que se describe a sí mismo como familiar, contará con un área infantil con castillos hinchables, pinta caras y payasos. Además, tendrá una `Gran feria gastronómica´ en la que podrán degustarse platos típicos venezolanos, postres y bebidas del país caribeño. A esto hay que unirle una `Exposición de emprendedores´ que mostrará la artesanía, moda, manualidades, productos y servicios en los que la comunidad venezolana es la protagonista.
El Día de Venezuela en Canarias también tendrá múltiples actividades deportivas y culturales como bailoterapia, exhibición de salsa casino y danzas típicas. El evento, que arrancará desde las 11:00 horas, contará, además, con más de diez actuaciones, entre las que destacan agrupaciones de gaitas, golpes de tambor, música llanera, salsa, merengue, bachata y disc-jockey.