Proponen que el capitalino Espacio Cultural El Tanque se llame Dulce Xerach

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, informó este miércoles de que la Institución insular propondrá al Gobierno de Canarias que el Espacio Cultural El Tanque lleve el nombre de la exviceconsejera regional y exconsejera insular de Cultura, así como expresidenta del Círculo de Bellas de Tenerife, entre otras responsabilidades, Dulce Xerach Pérez, fallecida la pasada semana a los 56 años.
En un encuentro informativo posterior al Consejo de Gobierno insular, Dávila, que trasladó un mensaje de cariño a la familia y amigos de Dulce Xerach, señaló que es “de justicia” que el recinto lleve su nombre. “Es uno de los espacios que mejor representan la personalidad de Dulce, su lucha por la cultura, su talante reivindicativo y transgresor”, reflexionó la presidenta del Cabildo. Rosa Dávila puso de relieve que fue el impulso de Dulce Xerach lo que hizo que El Tanque “se mantuviera en pie contra viento y marea para convertirse en un espacio de cultura en una zona industrial”.
Tal y como se detalla en el sitio web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), el Espacio Cultural El Tanque se ubica en Santa Cruz de Tenerife, en la zona de Cabo Llanos, sobre un terreno que formó parte de la antigua refinería de petróleo. Es uno de sus antiguos depósitos, el número 69. Hoy es uno de los tres centros expositivos que gestiona el Gobierno de Canarias en Tenerife.
CREACIÓN DE VANGUARDIA
Reconvertido en centro de intervención artística, este singular espacio de planta redonda y sonoridad especial está dedicado a la creación de vanguardia desde 1997, acogiendo habitualmente exposiciones, instalaciones artísticas, performances y otras citas culturales, como el Festival Keroxen.
En 1997, merced a la propuesta de rehabilitación del arquitecto Fernando Menis, se convirtió en Espacio Cultural El Tanque. El estudio de arquitectura AMP aprovechó las características estructurales del tanque y conservó su carácter industrial, utilizando materiales reciclados de la refinería que se estaba desmantelando en ese momento.
En 2014, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento, por su valor patrimonial industrial. Desde 2022, el exterior del espacio es un jardín de plataneras, que se convierte en el primer espacio público verde del barrio.