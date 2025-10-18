Alertan de una emergencia médica en un vuelo a Canarias

Un avión de Iberia Express que cubría la ruta Madrid–Gran Canaria (IB1609) tuvo que acelerar su maniobra de aproximación este sábado tras detectarse una emergencia médica a bordo, según ha informado el perfil oficial de Controladores Aéreos en la red social X hace escasos minutos.
La tripulación comunicó a la torre de control que un joven había perdido la consciencia durante el vuelo y estaba siendo atendido por el personal sanitario que viajaba entre los pasajeros.
“La tripulación del vuelo procedente de Madrid llegando a #GranCanaria nos comunica que llevan a bordo un joven con pérdida de consciencia, atendido por personal sanitario. Les recortamos la maniobra de aproximación en lo posible y se coordina la asistencia médica con el aeropuerto”, informaron los controladores.
El mensaje, publicado en la tarde del sábado 18 de octubre de 2025, precisó que el aterrizaje se realizó con prioridad en el aeropuerto de Gran Canaria (LPA) para facilitar la asistencia médica inmediata en pista.