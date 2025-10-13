¿Cómo llegó un Emú a una carretera de Canarias? La Policía investiga lo sucedido

La Policía Canaria ha abierto una investigación para esclarecer el origen de un emú, un ave procedente de Australia y considerada la tercera más grande del planeta, que murió tras ser atropellada por un vehículo en la autovía GC-3, a la altura de Siete Palmas (Gran Canaria). El suceso se produjo cuando el animal irrumpió en la vía y fue arrollado por un turismo, lo que provocó un accidente y daños materiales en el coche, aunque el conductor resultó ileso.
Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) de la Policía Canaria, efectivos de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y personal sanitario, que aseguraron la zona y atendieron al conductor.
Posteriormente, la Guardia Civil de Tráfico se encargó de elaborar el atestado y el servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el cadáver del emú, lo que permitió restablecer la circulación.
Los agentes del GRUMA realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas la identificación del conductor, la evaluación de los daños y la lectura del microchip del animal, con el que fue posible conocer a su propietario.
La Policía Canaria continúa con las pesquisas para determinar la procedencia legal del emú y comprobar si las instalaciones donde se encontraba cumplían las condiciones de seguridad exigidas, además de verificar el cumplimiento de la normativa sobre la tenencia de especies exóticas.