EN VIVO | Barakaldo CF-CD Tenerife (0-0)

Los blanquiazules deben reaccionar tras perder contra Unionistas y volver a ser lo que fueron, en esta ocasión frente al Barakaldo, al que visitan esta noche los de Cervera
A los blanquiazules les toca reaccionar y, sobre todo, volver a ser lo que fueron. Deben recuperar su fiabilidad defensiva y su efectividad ofensiva en Lasesarre, feudo que visitan esta noche los de Álvaro Cervera.

El Barakaldo examinará la capacidad de reacción del aún sólido líder del Grupo 1. El cuadro vasco no será un rival sencillo. Son séptimos (a un punto de la zona de privilegio) y en su campo no saben lo que es caer derrotados. De hecho, solo han perdido un encuentro en lo que va de curso. Igual que el Tenerife.

