El lado oculto de Tenerife: la isla con más experiencias paranormales en Canarias, según un reciente estudio

Tenerife se ha consolidado como la isla con más actividad paranormal del Archipiélago, según un estudio publicado por la agencia de investigación Research Frontier para la web especializada Casino.org, con motivo de la celebración de Halloween 2025.
El informe, elaborado a partir de una encuesta a 10.000 personas en toda España, concluye que 1 de cada 3 tinerfeños (26,3%) asegura haber vivido una experiencia inexplicable, lo que representa el porcentaje más alto de Canarias y uno de los más elevados del país.
Entre los episodios más habituales en la Isla se encuentran las sensaciones de ser observado (38,5%), los ruidos sin explicación (35,7%), los cambios bruscos de temperatura (31,8%) y los objetos que se mueven sin causa aparente (29,1%).
En menor medida, un 28,5% asegura haber visto apariciones o siluetas humanas, mientras que un 14,3% afirma haber vivido otro tipo de situaciones que escapan a cualquier lógica.
El estudio sitúa a Tenerife a la cabeza del Archipiélago en número de experiencias paranormales y la destaca, además, como una de las provincias más supersticiosas de España.
Aunque solo el 30,2% de los encuestados se declara abiertamente supersticioso, el informe revela que un 48,5% practica rituales o costumbres esotéricas “por si acaso”, incluso cuando afirman no creer en ellas.
Este grupo de “supersticiosos clandestinos” sitúa a la Isla como la tercera más creyente del país, por detrás de Gran Canaria (45,2%) y Lanzarote (41,1%).
Las supersticiones más comunes
Las brujas y curanderas encabezan la lista de creencias populares en Tenerife, con un 59,4% de aceptación entre los participantes.
Le siguen las manifestaciones de deseos al universo o a las estrellas fugaces (57,2%) y los amuletos de la suerte (55,9%), como los tréboles de cuatro hojas o los colgantes protectores.
También destacan supersticiones clásicas como tocar madera (37,5%), la ouija (34,7%) o el tarot (26,1%), presentes en buena parte de la población insular.
Un reflejo de la cultura popular canaria
Los autores del estudio señalan que las creencias en fenómenos sobrenaturales y rituales de protección se mantienen arraigadas en la sociedad, especialmente en zonas donde las tradiciones orales y las leyendas locales forman parte del imaginario colectivo.
Sobre el estudio
El análisis fue realizado entre el 1 y el 10 de octubre de 2025, con un margen de error del ±2%, y recogió datos en todas las comunidades autónomas excepto Murcia, La Rioja, Ceuta, Melilla y Baleares.