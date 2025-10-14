Los vecinos de Finca España, en La Laguna, ya no tendrán que ir hasta San Benito para hacerse analíticas

El Ayuntamiento de La Laguna celebra la iniciativa del Servicio Canario de la Salud (SCS) para mejorar la atención sanitaria a los vecinos de Finca España, que desde hace unos días, pueden acudir al centro de salud de La Cuesta para la realización de analíticas, sin necesidad de desplazarse hasta San Benito.
Con esta reorganización del servicio se duplica la capacidad diaria del centro de La Cuesta, pasando de 80 a 160 analíticas, lo que reducirá tiempos de espera y facilitará la atención a la ciudadanía.
La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre el SCS y el Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Sanidad y de Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud, en el marco de las actuaciones conjuntas orientadas a reforzar la atención primaria en el municipio.
El gerente de Atención Primaria de Tenerife, Jesús Delgado, destacó que “esta medida forma parte del compromiso de seguir optimizando los recursos disponibles para ofrecer una atención más cercana y eficiente. Nuestro objetivo es facilitar la vida a los pacientes, evitando desplazamientos innecesarios y aprovechando al máximo la capacidad de los centros de salud del área metropolitana”.
El concejal de Sanidad, Domingo Galván, subrayó que “se da respuesta a una petición vecinal muy demandada”.