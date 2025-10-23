El Gobierno de Canarias lo confirma: el gasto en personal se dispara el 8% y supera los 5.000 millones

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de Canarias para 2026, por un importe global de 12.491 millones de euros. Esta cifra implica un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a 2025, que “se destinarán principalmente a garantizar el gasto en políticas sociales”.
En la rueda de prensa posterior a la sesión semanal del Ejecutivo, la titular de Hacienda, Matilde Asián (PP), detalló que el gasto en personal se dispara el 8%, y ya supera los 5.000 millones de euros, debido al incremento salarial de los empleados públicos y al aumento del número de trabajadores en los servicios (el 90% de las nuevas altas). Esto equivale a 4 de cada 10 euros de las cuentas públicas.
En un escenario de “incertidumbre” y en un entorno de “estancamiento” del crecimiento, las partidas de la consejería que dirige Mariano Hernández Zapata (Transición Ecológica y Energía) son las que más suben, un 44,8%, hasta los 453,6 millones de euros. A continuación, las de Presidencia del Gobierno aumentan un 18,6%, hasta los 159,8 millones: “Se ha convertido en un departamento con un concepto más amplio”.
En el lado contrario, se sitúa Obras Públicas, Transporte, Movilidad y Vivienda, cuyo presupuesto cae el 14,2%, hasta los 361,3 millones de euros, algo que la consejera achacó al Convenio de Carreteras, que baja los importes anuales de inversión.
De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de la Salud le corresponden 4.833 millones, una mejora del 5,2%, con una subida de algo más de 240 millones de euros.
Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el aumento precedente: un diferencial del 7,4%, con 2.313 millones de euros. El gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más (+ 8,2%). El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 más.
El Gobierno canario espera dejar la deuda pública en 6.680 millones, el 10,4% del PIB. Asián no ocultó que, aunque la economía crecerá el próximo año, se ven signos de “estancamiento” -avanzaría un 1,9%, frente al 2,9% previsto de 2024- y la tasa del paro bajará tres décimas, hasta el 12,8%.
En lo que respecta a las medidas tributarias, la consejera destacó las ampliaciones de la reducción del IGIC y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de la vivienda habitual, de manera que se amplía la edad para acogerse a los tipos reducidos de 35 a 40 años y se eleva el valor máximo de la vivienda de 150.000 a 200.000 euros. También se extienden los límites de renta para poder beneficiarse de las ventajas fiscales desde los 24.000 euros de forma individual o los 34.000 conjunta a los 45.455 euros y los 61.770, respectivamente. Estas ganancias se aplican igualmente a mujeres víctimas de violencia de género y otros colectivos vulnerables.
En el IRPF, en 2026 se va a deflactar la tarifa autonómica para evitar que la inflación incremente “artificialmente” la carga fiscal y “se mantienen y amplían las deducciones por adquisición de vivienda habitual” en coherencia con las mejoras introducidas en IGIC e ITP.
Otra novedad es la deducción del 20% por inversión en empresas de nueva o reciente creación radicadas en Canarias, con un límite de 4.000 euros, que puede ampliarse a 6.000 euros si son sociedades participadas por universidades o centros de investigación. Las bebidas energéticas tributarán al 15% y las refrescantes, en función de su contenido de azúcares añadidos. Sube “ligeramente” el impuesto sobre las labores del tabaco. El aceite vegetal hidrogenado se incluirá como biocarburante al 0% de IGIC, se elimina el AIEM sobre el refino de petróleo, que ya no se produce en Canarias, y habrá un 1% de IGIC sobre la entrega e importación de combustibles.
El proyecto llegará al Parlamento el 30 de octubre.