La Guardia Civil evita una tragedia en Canarias: salvan la vida a un hombre en grave peligro

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario intervinieron el pasado 7 de octubre en un domicilio del municipio grancanario tras recibirse una alerta por la falta de contacto durante varios días con un hombre de 81 años que residía solo en la vivienda.
El aviso fue dado por su hijo, único familiar conocido, que actualmente reside en Estados Unidos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de las patrullas en servicio y miembros del área de Prevención.
A su llegada, los agentes fueron informados por un vecino y amigo de la familia, quien explicó que había recibido una llamada desde el extranjero para comprobar el estado del hombre.
Tras llamar reiteradamente a la puerta sin obtener respuesta, los agentes observaron desde la vía pública una ventana corredera a unos dos metros de altura, con las cortinas completamente abiertas.
Ante la posible gravedad de la situación, uno de los guardias trepó por la fachada para alcanzar la ventana y comprobar el interior.
Desde ese punto, observó a un hombre tendido en el suelo del salón, desnudo de cintura para abajo y con movimientos espasmódicos, lo que evidenciaba que se encontraba semiinconsciente y en situación de riesgo.
De forma inmediata, el agente accedió al interior por la ventana, abrió la puerta desde dentro y permitió la entrada de los servicios sanitarios, que ya estaban en camino. Otro miembro del área de Prevención repitió la maniobra con apoyo de sus compañeros para reforzar la asistencia ante la imposibilidad de localizar las llaves.
Pocos minutos después, una ambulancia de soporte vital básico atendió al afectado, que se encontraba consciente pero desorientado, sin capacidad para realizar movimientos complejos. Fue trasladado al centro de salud de Doctoral para una valoración médica exhaustiva.
Según la Guardia Civil, la rápida actuación de los agentes fue determinante para salvaguardar la vida del hombre, cuya situación fue detectada gracias al aviso de su entorno.
La Benemérita recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, especialmente en el seguimiento y cuidado de personas mayores que viven solas, ya que la detección temprana de una ausencia o emergencia puede ser clave para evitar consecuencias graves.