Un vecino de La Laguna, bajo la lupa de la Guardia Civil en el aeropuerto de Tenerife Norte: lo que llevaba en su equipaje dejó a todos sin palabras

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Frontera del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, junto a Funcionarios de la Aduana de la Agencia Tributaria, han intervenido un total de 20.477 dosis de diferentes medicamentos del equipaje facturado de un pasajero de 77 años, vecino de San Cristóbal de La Laguna, que se disponía a tomar un vuelo con destino a Madrid en conexión con otro vuelo con destino final en un país de fuera de la Unión Europea.
Los medicamentos se encontraban repartidos entre los 5 bultos facturados del mismo pasajero y fueron detectados por los agentes de la Guardia Civil mediante radioscopia. El pasajero carecía de documentación sanitaria y/o aduanera, superando ampliamente la cantidad máxima permitida por pasajero.
Cabe destacar que para el transporte de medicamentos dentro y fuera de la Unión Europea para su uso/consumo por pasajero en su viaje de ida, estancia y vuelta, se recomienda llevar los medicamentos en su envase original, donde se observe la denominación del producto y acompañados de la receta o justificante médico. Además, se aconseja contactar con la embajada o consulado del país de destino para confirmar los requisitos de entrada de medicamentos.
El uso responsable de los medicamentos siguiendo los controles sanitarios correspondientes, así como su venta, transporte y distribución sin una trazabilidad y control de las autoridades sanitarias, pueden derivar en problemas graves de salud, así como el incumplimiento de la normativa específica que regula esta materia y que podría conllevar sanciones administrativas o penales.
Los medicamentos han sido puestos a disposición del Administrador de Aduanas del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.