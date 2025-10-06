scuesos

Muere un hombre ahogado en una playa de Canarias

Socorristas y personal del SUC intentaron reanimarlo sin éxito
Un hombre de 75 años ha fallecido ahogado este lunes en una playa de Canarias, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Poco después de las 10:30 horas, el 112 recibía una llamada en la que se alertaba que unos bañistas habían sacado del mar a una persona que presentaba signos de ahogamiento en la playa de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde, por lo que se activaron de inmediato los recursos necesarios.

Los socorristas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario constató que permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

La Policía Nacional custodia el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes.

Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

