Hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el mar en la costa canaria

Los socorristas lo rescataron del agua e intentaron reanimarlo
Un hombre de 71 años ha fallecido este martes tras ser localizado flotando en el mar en las inmediaciones del puerto de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria).

El incidente se registró sobre las 14:45 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta recibida señalaba que el afectado se encontraba boca abajo en el agua, a pocos metros de la orilla. De inmediato se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio procedieron al rescate y le practicaron maniobras de reanimación. Posteriormente, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada, confirmó el fallecimiento del varón.

La Policía Nacional custodia el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró en la coordinación con el resto de recursos desplazados a la zona.

