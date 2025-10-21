El Hospital de La Candelaria recibe un prestigioso premio internacional por su guía sobre el traumatismo craneal

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Sanidad, Esther Monzón, presidió hoy el acto de entrega del premio internacional UNIVANTS of Healthcare Excellence al Hospital Universitario Nuestra Sra. de Candelaria, uno de los reconocimientos con mayor difusión a nivel mundial en el ámbito sanitario, por la creación y puesta en marcha de una guía para manejar el traumatismo craneoencefálico leve (TCE).
Al acto de entrega del galardón, celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife; acudieron el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez, y el equipo de profesionales premiados, entre otros.
La guía, puesta en marcha por un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario La Candelaria hace dos años, está destinada a la evaluación de pacientes en Urgencias cuando hay sospecha de lesión craneal leve. En estos casos, los profesionales recurren a la realización del test TBI, una prueba de laboratorio que evalúa la presencia de dos biomarcadores cerebrales que determina, en las primeras doce horas, la necesidad o no de realizar una tomografía computarizada craneal (TC).
El presidente trasladó su felicitación a los galardonados y expresó también el orgullo que supone para la sanidad pública canaria poder contar con estos profesionales por la magnífica labor que desempeñan día a día en la atención a los pacientes, en muchas ocasiones bajo una gran presión. Clavijo señaló que este protocolo premiado, liderada por los servicios de Análisis Clínico, Urgencias y Radiodiagnóstico del centro hospitalario, es un ejemplo de la excelencia en la práctica clínica que beneficia tanto al centro hospitalario, que logra ser más resolutivo, como al paciente que obtiene una respuesta a su problema de salud de forma más ágil y eficiente.
La consejera de Sanidad puso en valor cómo la colaboración multidisciplinar logra transformar la atención sanitaria y destacó que este tipo de iniciativas son extrapolables a otros hospitales como ejemplos de buenas prácticas.
Por su parte, el gerente del complejo hospitalario explicó que el hospital ha apoyado la iniciativa desde que comenzó a implementarse como proyecto piloto y mencionó el orgullo que implica poder ver cómo el equipo recibe un galardón que muestra el trabajo que se ha llevado a cabo entre todos los profesionales de los servicios que han participado.
Beneficios de la iniciativa
La doctora Pilar González explicó que el resultado negativo para ambos marcadores en las primeras doce horas descarta la necesidad de realizar una tomografía computarizada craneal (TC), con un valor predictivo negativo superior al 99%.
Gracias a esta iniciativa, se ha logrado la reducción del 36,8 por ciento de TC, disminuyendo la exposición a radiación y la estancia media en Urgencias en más de cuatro horas.
Desde su implementación, hace dos años y medio, más de 5.000 pacientes han sido evaluados en urgencias mediante este protocolo, que refuerza la confianza clínica y optimiza los recursos, con un ahorro de 4.490 horas anuales de trabajo radiológico.
Premio Univants of Healthcare Excellence
Desde su creación, en 2018, en colaboración con siete organizaciones líderes en salud —la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), European Health Management Association (EHMA), Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), National Association for Healthcare Quality (NAHQ), Institute of Health Economics (IHE), Modern Healthcare y Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM )— el programa UNIVANTS distingue cada año “equipos sanitarios que logran mejoras medibles en la atención sanitaria a través de prácticas innovadoras impulsadas desde el laboratorio”, explica Mario Plebani, presidente de la EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).
El premio UNIVANTS reconoce equipos “UNIFY” que combinan diferentes disciplinas para resolver necesidades no cubiertas en la atención sanitaria, mediante iniciativas vanguardistas, “AVANT-GARDE”, logrando mejoras medibles.