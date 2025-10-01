Asamblea7Islas estima en 134 millones el gasto por los pacientes hospitalizados en Canarias pese al alta médica

El colectivo sanitario Asamblea7islas, que agrupa a, aproximadamente, 14.000 trabajadores sanitarios y no sanitarios en el Archipiélago además de a la plataforma de residencias dignas, cifra en unos 134 millones de euros el coste que supone al erario público la problemática acerca de los pacientes que, pese a contar ya con el alta médica, permanecen ingresados en los hospitales canarios al no contar con alternativa habitacional y asistencial fuera de los mismos. Además, dicho colectivo añade que la cantidad citada no incluye el gasto de la sanidad concertada.
Como bien recuerdan desde Asamblea7Islas, este problema dista mucho de ser una novedad por cuanto, como han informado puntualmente los medios de comunicación desde al menos hace un decenio, se trata de un “problema estructural y silencioso que lastra al sistema sanitario público de Canarias y agrava la crisis crónica de la saturación hospitalaria” debido a que los pacientes no pueden abandonar los centros por falta de recursos sociales o familiares que garanticen su cuidado.
“Estamos hablando de personas mayores, pacientes crónicos o con dependencia, que una vez terminada su atención médica no pueden regresar a casa porque viven solos, no tienen cuidadores o sus familias no pueden asumir su atención, el hospital se convierte entonces en su hogar temporal, a pesar de que no sea ni el entorno adecuado ni el más eficiente desde el punto de vista sanitario ni económico”, recuerda el comunicado de dicho colectivo.
Ahondando sobre el asunto que nos ocupa, Asamblea7islas resalta un dato nada baladí sobre el mismo y muy a tener en cuenta a la hora de buscar soluciones, como es que el coste medio diario de una cama hospitalaria ronda los 700 euros, mientras que una plaza en una residencia pública cuesta, de media, de 80 a 100 euros por día.
“La diferencia es abismal. Cuando una cama hospitalaria es ocupada innecesariamente es un día menos para un paciente que sí necesita atención aguda”, denuncia el colectivo en cuestión antes de añadir que “además del gasto económico, el problema genera una cadena de bloqueos que impacta en todo el sistema, desde el colapso de las Urgencias por falta de camas disponibles hasta el retraso en cirugías programadas”, exponen.
En esa línea, insisten en que “la saturación del sistema y la falta de recursos en el ámbito sociosanitario obligan a los centros hospitalarios a asumir cargas que no les corresponde”.
Asamblea7islas recuerda que llevan años “denunciando” esta situación y “se repite el mismo patrón, hospitales colapsados en invierno y un sistema incapaz de ofrecer alternativas dignas y sostenibles”.
Resta añadir que, aproximadamente, son unos 600 los pacientes que ya recibieron el alta médica pero permanecen hospitalizados en Canarias por falta de recursos sociosanitarios, así como que el Gobierno de Canarias ha defendido reiteradamente que se trabaja para crear más plazas sociosanitarias y reforzar la atención domiciliaria, pero existe un déficit histórico de estas plazas.