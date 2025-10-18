sucesos

El 112 actualiza la información sobre el incendio en una casa de Tenerife

Hay una menor entre las afectadas
El 112 actualiza la información sobre el incendio en una casa de Tenerife
El 112 actualiza la información sobre el incendio en una casa de Tenerife.
Dos personas han resultado heridas con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo tras declarase un incendio en una vivienda de Granadilla de Abona este sábado.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, el fuego se originó en una casa ubicada en el primer piso de un inmueble de la calle Chasna sobre las 16:18 horas.

Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de inmediato los servicios de emergencia.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a una menor de 7 años con intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y a una mujer de 43 años con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave.

Ambas fueron trasladadas en diferentes ambulancias a Hospiten Sur y al Hospital de La Candelaria, respectivamente.

Los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble con una Bomba Urbana Pesada (BUP), una Bomba Urbana Nodriza (BUM) y una Unidad de Mando y Control (UMC).

Por su parte, Guardia Civil y Policía Local aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. 

