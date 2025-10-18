El 112 actualiza la información sobre el incendio en una casa de Tenerife

Dos personas han resultado heridas con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo tras declarase un incendio en una vivienda de Granadilla de Abona este sábado.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, el fuego se originó en una casa ubicada en el primer piso de un inmueble de la calle Chasna sobre las 16:18 horas.
Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de inmediato los servicios de emergencia.
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a una menor de 7 años con intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y a una mujer de 43 años con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave.
Ambas fueron trasladadas en diferentes ambulancias a Hospiten Sur y al Hospital de La Candelaria, respectivamente.
Los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble con una Bomba Urbana Pesada (BUP), una Bomba Urbana Nodriza (BUM) y una Unidad de Mando y Control (UMC).
Por su parte, Guardia Civil y Policía Local aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.