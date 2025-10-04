sucesos

Incendio de una vivienda en Los Cristianos

Efectivos de bomberos y policías se encuentran en la zona para asegurar el inmueble
Sobre las 12:15 horas de este sábado 4 de octubre, se registrada una alerta por incendio en una vivienda situada en la primera plata de un edifico en la calle Ramón Pino, paralela a la Avenida de Suecia, en Los Cristianos (Arona), según informa el 112 Canarias.

Efectivos de bomberos y policías se encuentran en la zona para asegurar el inmueble y ventilar el edificio, mientras se realizaban comprobaciones para descartar riesgos añadidos.

  1. Incendio en un edificio de La Laguna

Los daños se concentran en el interior del apartamento, y por el momento no se han registrado heridos.

Las autoridades han abierto diligencias para esclarecer el origen del incendio.

