Insularia y Menorca Doc unen dos archipiélagos a través del cine insular

Insularia-Islas del Mundo en Red sigue tejiendo conexiones entre territorios insulares con su participación en el VII Menorca Doc Fest de la isla balear. Carla Valdés, programadora de Insularia, representó al festival canario en una cita que reforzó la voluntad compartida de conectar archipiélagos a través del cine.
La colaboración se materializó en la sesión Islas del Mundo, donde se proyectaron cinco cortos documentales de Cuba, Escocia, Lanzarote, Filipinas y Chiloé (Chile), todos ellos exhibidos en varias ediciones de Insularia.
Paralelamente, en las proyecciones de El Hierro pudieron verse los tres documentales reconocidos con el Premio Biosfera a la Creación Documental, del Menorca Doc Fest 2024: Calma chicha, de Arnau Cloquells; Souvenir, de Macià Florit, y Característica nocturna, de Claudia Barthelemy (quien participó en el encuentro Isla Mujeres de Insularia).
Esta reciprocidad va más allá del intercambio de películas: supone un diálogo que refuerza la conexión entre los dos archipiélagos españoles.
De esa manera, se han impulsado espacios conjuntos durante esta edición de Insularia, como Ecoislas, que reúne films que reflexionan sobre la sostenibilidad y los retos medioambientales en las islas, e Isla Mujeres, un encuentro de creadoras insulares, con la participación de las delegaciones de CIMA Canarias y CIMA Baleares, representadas por Cristina Vivó y Claudia Barthelemy, respectivamente, junto a las directoras presentes en la selección oficial.
Además, Juanma V. Betancort, director de Insularia, formó parte del jurado del Premi Ullastre, reforzando así la relación entre ambas citas audiovisuales. A su vez, los tres cortometrajes producidos bajo la beca Premi Biosfera 2025 se proyectarán en la décima edición de Insularia-Islas del Mundo en Red, en 2026.