Involcan responde a la pregunta que muchos se hacen sobre los terremotos entre Tenerife y Gran Canaria: “¿Es normal?”

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha informado de que en los últimos días se han registrado varios terremotos entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, algunos de los cuales han sido ligeramente sentidos por la población. A pesar del repunte sísmico, los expertos descartan que se trate de un fenómeno anómalo o de un indicio de actividad volcánica.
¿Es anómala la sismicidad de los últimos días en Tenerife y Gran Canaria?
Según el organismo científico, entre el jueves 16 y el domingo 19 de octubre de 2025, se detectó un enjambre sísmico frente a la costa de Las Eras (Tenerife), compuesto por más de 15 pequeños terremotos, con magnitudes que no superaron los 2,0 grados. Los hipocentros se localizaron entre 15 y 25 kilómetros de profundidad.
El sábado 18 de octubre, a las 21:17 horas, se registró un terremoto de magnitud 2,8 entre Tenerife y Gran Canaria, a unos 26 kilómetros de profundidad. En la misma zona, el martes 21 de octubre, exactamente a la misma hora, se produjo otro sismo de magnitud 2,7, con hipocentro a 23 kilómetros.
Asimismo, el lunes 20 de octubre, entre las 04:08 y las 21:02 horas, se contabilizaron seis pequeños terremotos cerca de Agaete (Gran Canaria), a una profundidad aproximada de 2 kilómetros, siendo el más intenso de magnitud 2,2.
Involcan explica que, en los últimos cinco años, el promedio semanal de terremotos ha sido de 26,8 en Tenerife, 1,1 en Gran Canaria y 8,1 en el canal entre ambas islas, por lo que la actividad reciente, aunque ligeramente superior a la media, no es motivo de alarma.
El instituto recuerda que el archipiélago canario, situado sobre la placa tectónica africana, presenta una actividad sísmica constante debido a la existencia de varias fallas que atraviesan las islas. En ocasiones, los terremotos pueden alcanzar magnitudes perceptibles, como ocurrió el 9 de mayo de 1989, cuando un sismo de magnitud 5,2 entre Tenerife y Gran Canaria fue claramente sentido en ambas islas.
En una animación publicada por Involcan, se muestran en gris los hipocentros registrados en los últimos seis meses y en rojo los localizados entre el 16 y el 21 de octubre de 2025, donde se aprecia la actividad bajo la caldera de Las Cañadas (Tenerife), los movimientos en el canal entre islas y la sismicidad más dispersa bajo Gran Canaria.