Israel y Hamás firman el acuerdo de paz para Gaza

Israel y Hamás han firmado este jueves el acuerdo sobre la primera fase del plan de paz anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, según confirma el canal de televisión egipcio Al Qahera.
Según lo previsto, durante las primeras 24 horas del alto el fuego, el Ejército israelí pondrá en marcha la retirada parcial de tropas, al tiempo que cesarán los bombardeos.
En ese mismo marco se iniciará el proceso de liberación de los 48 rehenes israelíes aún retenidos en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos ya fallecidos.
Una fuente oficial citada por la agencia Reuters adelantó que la liberación se producirá entre el domingo y el lunes.