Trump anuncia un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida"
Trump anuncia un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles sobre la consecución de un alto el fuego entre Israel y Hamás. El anuncio lo realizó a través de un mensaje publicado en su propia red social, Truth Social.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, dice el post (todas las mayúsculas son suyas). “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

Esta misma tarde, Donald Trump, había anunciado que planeaba viajar este fin de semana a Oriente Próximo, debido a que consideraba que el acuerdo de paz para la Franja de Gaza estaba “muy cerca” tras los últimos contactos indirectos que mantienen Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Egipto, al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el inquilino de la Casa Blanca para el enclave palestino.

