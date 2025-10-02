Una joven de la Península vive 20 días en Tenerife y responde sin rodeos: “¿Por qué los canarios no quieren que se compartan ubicaciones?”

Miriam Medel (@miriammedel_) ha abordado en uno de sus últimos vídeos en TikTok una de las cuestiones más polémicas de los últimos años en Canarias: ¿Por qué los canarios no quieren que se compartan ubicaciones?
Medel compartió la grabación en la plataforma hace un día y ya ha recibido decenas de comentarios. En las casi tres semanas que ha pasado en la Isla, “intentando disfrutar de la manera más respetuosa”, se ha percatado, entre otras cosas, de la “evidente masificación de espacios que no están preparados para acoger a grandes masas de turistas”.
La joven encontró colillas, latas de cerveza y hasta restos de tampones en una parte del litoral isleño. “Tan solo hace falta acercarse a alguno de estos rincones que se quieren proteger para evidenciar el problema”, sentencia.
Viendo todo esto, Miriam Medel concluye que la respuesta a la pregunta de por qué los canarios no quieren que se compartan las ubicaciones es “lógica”.
@miriammedel_ De verdad, cuando viajamos hay que ser consecuente y respetar los espacios naturales 🌴🐳 No cuesta nada llevarse la basura a casa 🙏🏼 #tenerife #canarias #turismo #charcos ♬ Out of My League – Fitz and The Tantrums