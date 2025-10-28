sucesos

Una joven se precipita desde un puente a la TF-1

El suceso se ha producido a la altura del término municipal de Adeje, en las inmediaciones de la salida 81
El 112 ha actualizado la información sobre las retenciones que han tenido lugar en la mañana de este martes en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según la sala operativa de emergencias, una joven se habría precipitado a la vía, si bien no se han precisado más datos sobre su estado de salud.

El suceso se ha producido a la altura del término municipal de Adeje, en las inmediaciones de la salida 81.

Este suceso provoca colas kilométricas, por lo que se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que circulen por la zona a la espera de que el tráfico pueda verse regularizado a la mayor brevedad posible.

