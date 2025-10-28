Una joven se precipita desde un puente a la TF-1

El 112 ha actualizado la información sobre las retenciones que han tenido lugar en la mañana de este martes en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).
Según la sala operativa de emergencias, una joven se habría precipitado a la vía, si bien no se han precisado más datos sobre su estado de salud.
El suceso se ha producido a la altura del término municipal de Adeje, en las inmediaciones de la salida 81.
Este suceso provoca colas kilométricas, por lo que se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que circulen por la zona a la espera de que el tráfico pueda verse regularizado a la mayor brevedad posible.