La DANA Alice obliga a la Aemet a emitir un aviso especial desde este miércoles

"El nivel de peligro potencial se considera elevado"
DANA en Canarias
La DANA Alice obliga a la Aemet a emitir un aviso especial desde este miércoles.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este martes, 7 de octubre, un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes asociadas a la DANA Alice. El informe, publicado a las 14:30 horas, detalla que afectará al tercio este peninsular y Baleares.

El episodio comenzará en las últimas horas del miércoles 8 y se prolongará, al menos, hasta el domingo 12, con una probabilidad alta (70%).

  1. Calor, calima, ciclistasLa Aemet amplía los avisos amarillos en Canarias: la situación se ‘complica’ en estas zonas a partir de las 19.00 horas
  2. El Gobierno declara la situación de prealerta en toda CanariasEl Gobierno declara la situación de prealerta en toda Canarias

Una vaguada atlántica con masa fría en niveles medios avanzará hacia el este de la Península, generando varios vórtices y originando la DANA Alice.

La presencia de un anticiclón al norte favorecerá un flujo del este y nordeste, que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración mantendrá un bloqueo estacionario, con precipitaciones muy fuertes y persistentes durante varios días.

Las zonas más afectadas se localizan en torno al cabo de la Nao, especialmente en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y norte de Alicante, donde se prevén los mayores acumulados.

Los chubascos podrán provocar inundaciones locales súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial se considera elevado, según la Aemet.

Así será el paso de la DANA

  • Miércoles 8 (últimas horas): primeras precipitaciones en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana.
  • Jueves 9: extensión a Cataluña, Comunidad Valenciana, Ibiza, Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha. Chubascos con tormentas fuertes o muy fuertes, más probables en el entorno del cabo de la Nao.
  • Viernes 10: reducción de la extensión, con lluvias fuertes o muy fuertes en el sudeste peninsular, sin descartar el mar de Alborán y Baleares. Mayor probabilidad de intensidad en el cabo de la Nao y cabo de Palos.
  • Fin de semana: persistirá la inestabilidad, con chubascos localmente muy fuertes más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, afectando también al interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares. El domingo las lluvias tenderán a perder intensidad.

La Aemet advierte de la incertidumbre en la posición de la DANA Alice y en su interacción con los flujos en superficie, lo que condicionará las áreas más afectadas cada jornada.

La agencia actualizará la información en las próximas horas y recomienda un seguimiento detallado de las predicciones y avisos en su página web.

