La DANA Alice obliga a la Aemet a emitir un aviso especial desde este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este martes, 7 de octubre, un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes asociadas a la DANA Alice. El informe, publicado a las 14:30 horas, detalla que afectará al tercio este peninsular y Baleares.
El episodio comenzará en las últimas horas del miércoles 8 y se prolongará, al menos, hasta el domingo 12, con una probabilidad alta (70%).
Una vaguada atlántica con masa fría en niveles medios avanzará hacia el este de la Península, generando varios vórtices y originando la DANA Alice.
La presencia de un anticiclón al norte favorecerá un flujo del este y nordeste, que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración mantendrá un bloqueo estacionario, con precipitaciones muy fuertes y persistentes durante varios días.
Las zonas más afectadas se localizan en torno al cabo de la Nao, especialmente en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y norte de Alicante, donde se prevén los mayores acumulados.
Los chubascos podrán provocar inundaciones locales súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial se considera elevado, según la Aemet.
Así será el paso de la DANA
- Miércoles 8 (últimas horas): primeras precipitaciones en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana.
- Jueves 9: extensión a Cataluña, Comunidad Valenciana, Ibiza, Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha. Chubascos con tormentas fuertes o muy fuertes, más probables en el entorno del cabo de la Nao.
- Viernes 10: reducción de la extensión, con lluvias fuertes o muy fuertes en el sudeste peninsular, sin descartar el mar de Alborán y Baleares. Mayor probabilidad de intensidad en el cabo de la Nao y cabo de Palos.
- Fin de semana: persistirá la inestabilidad, con chubascos localmente muy fuertes más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, afectando también al interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares. El domingo las lluvias tenderán a perder intensidad.
La Aemet advierte de la incertidumbre en la posición de la DANA Alice y en su interacción con los flujos en superficie, lo que condicionará las áreas más afectadas cada jornada.
La agencia actualizará la información en las próximas horas y recomienda un seguimiento detallado de las predicciones y avisos en su página web.