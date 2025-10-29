La Laguna liquida “gran parte” de la deuda pendiente con la empresa de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de La Laguna confirmó que ayer mismo ya abonó “tres de las mensualidades pendientes” de abono a la empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio en el municipio, con lo que “se liquida gran parte de la deuda con la entidad”.
Además, el Consistorio indicó que se ha puesto en contacto tanto con la empresa como con representantes del comité de empresa para trasladarles esta información, “de acuerdo con el compromiso que se adquirió la semana pasada tanto con la entidad como con la plantilla para garantizar la continuidad de un servicio esencial”.
El personal de dicho servicio había manifestado la pasada semana que temía no cobrar sus nóminas de este mes de octubre, después de que la empresa comunicara al comité de empresa que no podía abonarlas debido a lo que le adeuda el Ayuntamiento.
En aquel momento, fuentes municipales explicaron que “al haberse cumplido la última prórroga del servicio de ayuda a domicilio y estar tramitándose la nueva licitación, los pagos no se realizan por la tramitación ordinaria, lo que ha retrasado el abono”. Y añadieron que la empresa estaba actualizando la documentación bancaria, de manera que esta semana el Ayuntamiento lagunero pudiera realizar los pagos pendientes, como así ha sido.
Carmen Urquía, presidenta del comité de empresa por Intersindical Canaria, valoró ayer el anuncio hecho por el Ayuntamiento y confía en que la plantilla cobre la nómina de este mes en tiempo y forma, pero lamentó que la empresa todavía no se hubiese puesto en contacto con el comité para comunicarlo.