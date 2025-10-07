El La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya, a puerta cerrada o solo con los abonados aurinegros

O a puerta cerrada o solo con los abonados. Parecen las dos únicas opciones posibles para el duelo del próximo 14 de octubre de la Champions League entre La Laguna Tenerife y Bnei Herzliya.
En las últimas semanas, debido al genocidio cometido en Gaza por el ejército israelí, las muestras de apoyo a Palestina han llegado al mundo del deporte. La visita del Herzliya es una de las citas más importantes de un equipo israelí en territorio estatal, de ahí que, en los últimos tiempos, asociaciones de apoyo a Palestina, políticos y sindicatos se hayan manifestado al respecto.
La última palabra la tendrá el CB Canarias, a menos que desde Subdelegación del Gobierno, por cuestiones de seguridad, se dé el paso para que el partido se dispute a puerta cerrada al ser declarado de alto riesgo.
Desde La Laguna Tenerife la intención clara es la de “preservar la seguridad” tanto de los asistentes al encuentro así como de los deportistas, por lo que la prioridad parece clara y, para ello, solo parecen haber dos opciones: o disputarse a puerta cerrada o permitir la entrada únicamente de los abonados, algo que ya hicieron otros clubes, como el Gran Canaria, en la reciente visita del Hapoel Tel Aviv.
La decisión será tomada próximamente, pero lo que sí parece descartado es que el público en general -eso incluye también a posibles aficionados llegados desde Israel como ha ocurrido en anteriores ocasiones-, pueda acceder al Santiago Martín para ese compromiso.
Cabe recodar que en marzo del año pasado, en la visita del Hapoel Jerusalem a la Isla, la Policía Nacional identificó a diez espectadores por “presuntamente” repartir octavillas para parar la masacre en Palestina durante el desarrollo del partido, en el que no se registraron incidentes de gravedad.
Piden “no ir al partido”
Comisiones Obreras de Canarias (CCOO Canarias) expresó ayer su “rotunda oposición” a la celebración del partido de baloncesto”exigiendo” la suspensión inmediata del encuentro como muestra de “coherencia ética y solidaridad con el pueblo palestino”.
Desde el sindicato consideran “inadmisible” que se celebre un evento deportivo que blanquee al Estado de Israel mientras continúa cometiendo un “genocidio” contra la población civil palestina.
Además, el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez formalizó ayer una moción institucional relativa a las competiciones y eventos deportivos relacionados con Israel. El contenido detallado de la moción no ha sido difundido públicamente.
El regidor lagunero ya ha anunciado que no acudirá al palco del Pabellón Insular Santiago Martín para presenciar el encuentro con el Bnei Herzliya, algo que sí suele hacer habitualmente en cada compromiso que La Laguna Tenerife disputa como local.