La Morenita recorre hoy Santa Cruz en la sexta visita histórica desde el año 2001

Santa Cruz vive hoy un acontecimiento histórico con la visita de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias y alcaldesa honoraria del municipio. Es la sexta ocasión en la que la imagen visita la ciudad, dentro del recorrido que cada siete años alterna entre Santa Cruz y La Laguna, según el acuerdo establecido en 2001 por el entonces obispo Felipe Fernández.
El Ayuntamiento chicharrero, junto al Obispado, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y los consistorios de Candelaria, El Rosario y La Laguna, firmaron el pasado junio el convenio de colaboración que regula la organización de los actos. El regidor, José Manuel Bermúdez, destacó que “Santa Cruz recibe a la Patrona con orgullo, respeto y emoción, en un dispositivo preparado para garantizar la seguridad, la participación y el espíritu de unidad de todo un pueblo”.
La Morenita saldrá de la Basílica de Candelaria a las 07.00 horas, tras la misa de los peregrinos. Desde allí emprenderá su recorrido por la TF-28 y la carretera general de El Rosario, junto a miles de fieles y peregrinos. Pasará por Radazul Alto y El Chorrillo, para realizar su primera parada, ya dentro de Santa Cruz, en la zona de El Humilladero, donde el alcalde le dará la bienvenida oficial y los vecinos le ofrecerán una emotiva acogida.
La Virgen continuará hacia Taco, en donde hará una breve parada, para llegar al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se producirá un emotivo encuentro con pacientes y personal. Desde allí, se dirigirá hacia García Escámez y Los Gladiolos, donde los vecinos y comunidades parroquiales han organizado ofrendas y cánticos populares. Al llegar al corazón de la capital, desde Los Gladiolos se iniciará la procesión, en la que la imagen estará acompañada por bandas musicales y miles de fieles, un trayecto que continuará hacia la Capitanía General de Canarias, donde realizará una parada.
El punto culminante de la jornada será la llegada a la plaza de España, prevista a las 20.45 horas, donde se celebrará el acto central de bienvenida. El escenario contará con la presencia del obispo Nivariense, Eloy Santiago; junto al alcalde, José Manuel Bermúdez; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y representantes del Gobierno de Canarias y la Diócesis.
El recinto dispondrá de 2.000 sillas para el público, en un acto que será retransmitido en directo por la Radio Televisión Canaria. Al finalizar, la imagen será trasladada hasta la iglesia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.