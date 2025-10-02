La tinerfeña Ariadna Chueca, nueva árbitra ACB

La tinerfeña Ariadna Chueca ha sido confirmada como nueva árbitra ACB de cara a la temporada 2025/2026 que está a punto de comenzar. A sus 34 años, Chueca entra en el selecto club de 36 colegiadas y colegiagos que dirigirán el próximo curso en la mejor competición de baloncesto de Europa.
Ariadna Chueca lucirá el dorsal 84 a su espalda, siendo la tercera árbitra en la Liga Endesa, en la que ya se encuentran Yasmina Alcaraz y Esperanza María Mendoza.
El camino de Ariadna Chueca
Cuando dejó su carrera como jugadora, se marchó a vivir a Finlandia, donde comenzó a árbitrar, según relató a DIARIO DE AVISOS: “Básicamente lo hice por una cuestión económica. Para un poco ganarme la vida, jugué profesionalmente una temporada, pero allí no hay mucho dinero invertido en el baloncesto. Las jugadoras de Estados Unidos dirigían partidos de niños y se ganaban un dinero extra y pensé que podía hacer lo mismo”.
El momento más importante de su carrera, antes de ser designada colegiada ACB, llegó cuando fue elegida para arbitrar en los Juegos Olímpicos de París. Antes, había arbitrado en diferentes competiciones europeas, tanto femeninas como masculinas, hasta llegar a la Primera FEB (antigua LEB Oro) en España.
A partir de la próxima temporada, de la mano de Ariadna Chueca, Tenerife contará con una árbitra en la segunda mejor liga del mundo.