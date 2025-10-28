Las ‘cabras bombero’ limpian por primera vez pistas y senderos forestales en Los Realejos

Las ‘cabras bombero’ comenzaron ayer su primera intervención en Los Realejos para limpiar, de manera natural, pistas y senderos forestales. Un rebaño llevado hasta el cortafuegos que discurre entre Piedra de Los Pastores y los límites con el Parque Nacional del Teide en el municipio empezó a limpiar el terreno para la prevención de incendios, según informó ayer el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Alexis Hernández.
Esta acción forma parte del proyecto denominado ‘Pastorear para proteger’, que permite el desarrollo del pastoreo de manera controlada en estos entornos, apoyando así al subsector ganadero local, al tiempo que se elimina de forma natural la vegetación seca, reduciendo considerablemente las hierbas susceptibles de convertirse en combustible aliado de incendios forestales.
Todo este proceso lleva un control exhaustivo del ganado caprino y un estudio de cómo se comporta en esta zona de pastoreo, así como el resultado del paisaje, con el objetivo de recabar todos los datos posibles que permitan extrapolar la iniciativa a otras áreas del municipio, en la línea de la protección de los montes y el apoyo a una actividad ancestral como es el aprovechamiento ganadero en los límites forestales.
El alcalde, Adolfo González, dijo que se trata de una medida impulsada por el área de Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, que está dirigida desde la empresa pública Gesplan con el apoyo del ayuntamiento, que continuará durante dos meses con un rebaño de unas 70 cabras de la comarca por el entorno del cortafuegos, para previsiblemente pasar luego a otros puntos de la medianía y zonas interfaz urbano-forestal de Los Realejos.
Pastoreo controlado
El mandatario precisó que “se trata de una actividad de pastoreo denominado prescrito, como práctica tradicional de la ganadería con el rebaño estabulado durante la noche y con ese pastoreo controlado durante el día por las zonas indicadas”.
En este sentido, añadió que “esta medida complementa el paquete de iniciativas que, de manera coordinada entre administraciones, se han puesto en marcha en estos dos últimos años para reforzar entre todos la protección de nuestros montes y la prevención de incendios”.