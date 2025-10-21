Los Quirino regresarán a Tenerife el 17 de abril y su gala será en Santa Cruz

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana han puesto en marcha su novena edición, cuya gala de entrega tendrá lugar el 17 de abril de 2026 en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que recoge así el relevo de La Laguna, según informaron ayer la organización de los galardones y el Cabildo, su patrocinador principal a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission.
Creados en 2018, los galardones buscan poner en valor el talento y la industria de la animación iberoamericana, además de fomentar redes profesionales a ambos lados del Atlántico y contribuir a la construcción de un mercado iberoamericano de la animación.
Dirigida a obras con producción mayoritaria de alguno de los 23 países iberoamericanos, la convocatoria incluye siete categorías: Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip. Además, las seleccionadas optarán a tres premios técnicos: Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y Música original.
Los films tienen que haber sido estrenados entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. La inscripción se debe realizar a través de la plataforma Festhome antes del 1 de diciembre a las 23.59 (hora de España), tal como se informa en las bases disponibles en el enlace web https://filmmakers.festhome.com/f/3400/999.
Entre los trabajos, un comité internacional preseleccionará seis por categoría, que serán anunciados el próximo febrero. Después, un jurado elegirá tres obras candidatas por categoría. Los premios se entregarán el viernes 17 de abril en la capital tinerfeña, en una sede que será anunciada próximamente.
Mariposas negras, de David Baute, fue reconocida como mejor película en 2025, mientras que la brasileña Irmão do Jorel, como mejor serie, y Los carpinchos, del uruguayo Alfredo Soderguit, se alzó con el de mejor cortometraje. Junto a ellas, fueron premiadas otras obras de Argentina, Brasil y España.
Además de reconocer las mejores obras de animación iberoamericana, los Quirino organizarán una nueva edición del Foro de Coproducción y Negocio en el marco de sus actividades de industria. En la pasada edición participaron 200 profesionales de 25 países -de productoras, distribuidores, televisiones, plataformas…-, que mantuvieron más de 1.400 reuniones. La nueva convocatoria del foro se abrirá en enero.