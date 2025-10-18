Confirmado: este pueblo de Canarias tiene el mejor clima del mundo

El municipio de Hermigua, en La Gomera, ha sido destacado recientemente como uno de los lugares con mejor clima del mundo, gracias a sus temperaturas suaves, la escasa variación térmica y un entorno natural que combina montaña, costa y vegetación frondosa.
Ubicado en el norte de la Isla, el término municipal se extiende desde las laderas del Parque Nacional de Garajonay hasta la costa, un espacio de alto valor ambiental donde predominan la laurisilva, los bosques húmedos, las plantaciones de plataneras y las formaciones volcánicas. Estas características hacen de Hermigua un destino frecuente para quienes buscan naturaleza, senderismo y tranquilidad.
El municipio conserva, además, un importante patrimonio histórico y etnográfico, con iglesias del siglo XVII, molinos tradicionales y construcciones rurales que reflejan su pasado agrícola.
Tradición y turismo de naturaleza
A pesar de su tamaño reducido, Hermigua mantiene su identidad ligada al campo y promueve un modelo de turismo sostenible, basado en la conservación del entorno y el respeto por sus tradiciones.
Aunque no cuenta con una certificación oficial que lo declare “el mejor clima del mundo”, sus condiciones meteorológicas estables lo sitúan entre los destinos más agradables para visitar en cualquier época del año.
Los datos climáticos señalan que la primavera y el verano son los meses más favorables para disfrutar de temperaturas templadas y escasa lluvia, si bien el clima se mantiene suave durante todo el año.