La del 7 Islas, la mejor hamburguesa de La Palma

El restaurante 7 Islas, representado por Simón Rodríguez, se ha alzado con el galardón a la “Mejor Hamburguesa de La Palma 2025” en la segunda edición del concurso celebrado este pasado sábado 27 de septiembre en el marco de la II Feria Insular de Gastronomía Saborea La Palma y organizado por el Cabildo de La Palma y Sodepal.
El certamen, uno de los hitos del evento gastronómico “Come La Palma”, tuvo lugar en Los Llanos de Aridane, reafirmando el objetivo de la feria de dinamizar la economía local y dar visibilidad al sector de la restauración en la isla.
El podio de honor lo completaron Saman Food Truck en segundo lugar y Buen Rollito, que obtuvo la tercera posición. Los tres ganadores demostraron el alto nivel y la creatividad de la oferta gastronómica local ante un jurado especializado.
Este concurso es un claro ejemplo del espíritu de “Come La Palma”, que busca no solo celebrar los sabores de la isla, sino también impulsar a sus profesionales. El evento, organizado por Zulay y el Cabildo de La Palma, se ha consolidado en su segundo año como una plataforma clave para la proyección de la cocina insular. Durante los días 26 y 27 de septiembre, “Come La Palma” ha reunido a chefs, productores y amantes de la gastronomía con el objetivo común de visibilizar el producto local y situar a la isla en el mapa de los grandes destinos gastronómicos del país.
La feria ha desplegado un ambicioso programa con ponencias de reconocidos chefs palmeros como José Alberto Díaz (El Sitio), Daniel Tejera (Troqué) y Pedro Hernández (El Duende del Fuego), quienes han puesto en valor la identidad gastronómica palmera. Además, el encuentro ha servido como foro de debate sobre la apicultura, la innovación, la comunicación y la educación en la gastronomía, reforzando su papel como motor de reflexión para el sector.
Más allá de la competición, la iniciativa busca generar un impacto positivo en la promoción turística y cultural, ofreciendo a visitantes y residentes una experiencia que combina sabor, paisaje y patrimonio.
La consejera de Promoción Económica del Cabildo y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señala que “el concurso de la Mejor Hamburguesa de La Palma es mucho más que una competición gastronómica: es un escaparate del talento de nuestros restauradores y de la calidad de los productos locales que identifican a la isla. Iniciativas como Come La Palma, enmarcada dentro de la feria insular gastronómica Saborea La Palma, reafirman nuestro compromiso de dinamizar la economía local y dar visibilidad al trabajo de los profesionales del sector. La gastronomía palmera está viviendo un gran momento, y eventos como este nos ayudan a situarla en el mapa nacional como referente de creatividad, calidad y autenticidad”.
La organización ya mira hacia el futuro y ha confirmado que la tercera edición del concurso de la “Mejor Hamburguesa de La Palma” se celebrará en 2026, continuando con su labor de apoyo y promoción del talento local.