Vuelve el mes del vino a La Laguna: rutas, tapas y la esperada ‘Noche en tinto’

La XXII edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’ arranca en La Laguna con un amplio programa de actividades que marida vino, gastronomía y cultura durante todo el mes. Los visitantes podrán disfrutar de rutas guiadas, degustaciones, espectáculos, sorteos y promociones vinculadas a la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.
El jueves 27 de noviembre se celebrará la esperada ‘Noche en tinto’, en los alrededores de la plaza de La Concepción, donde se ofrecerá el vino de la última cosecha en un ambiente abierto al público.
Este año participan 17 bodegas de la D.O. Tacoronte-Acentejo: Bodegas Insulares de Tenerife, Cráter, Loher, Linaje del Pajo, Presas Ocampo, Marba, Viña Estévez, Tierra Fundida, El Cercado, Mallar de Los Trazos, Cándido Hernández Pío, Guayonge, Trancao de Acentejo, Viña El Drago, Hacienda de Acentejo, Domínguez Cuarta Generación y Winery Burgmann Tenerife.
La oferta gastronómica contará con la colaboración de varios locales laguneros: La Topa, La Trinchera, La Tropical, La Cencerra, La Bodeguita, Restaurante Conny, Taberna El Remojo, Baggerman El Holandés, Cooperativa La Candelaria, Las Croquetas de La Oliva y Charcutería Víveres Jacinto.
El programa cultural incluye actividades para todos los públicos. Habrá actuaciones de las compañías Néstor Verona y Meeting Point, el podcast en directo ‘La Sociedad de las Raras Avis con Kevin Smith pasado de vuelta’, sesiones de ópera en Multicines Tenerife, rutas a pie por el casco lagunero y firmas de cómics con Mauro Entrialgo en Librería Lemus.
Además, se incorporan propuestas de teatro, música, ajedrez, joyería, maridajes gastronómicos y exposiciones. Toda la programación puede consultarse en www.tacovin.com.
Apoyo a los vinos de Tenerife
La gerente del Consejo Regulador, María Paz Gil, señaló que el objetivo es seguir transmitiendo el valor del territorio y su cultura a través de una oferta variada “en la que el vino se conecta con otras disciplinas como la música, el arte o la historia”.
El presidente del Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo, José Manuel González, subrayó la implicación de los establecimientos del municipio, “que un año más ofrecen sus espacios como lugares ideales para disfrutar del vino en esta recta final del año”.
Recordó además que la cosecha de 2025 ha sido especialmente corta, con 402.000 kilos, debido a la sequía, y recalcó la importancia de consumir las bebidas con contraetiqueta de Tacoronte-Acentejo.
Desde el Ayuntamiento, la concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, destacó la relevancia de apoyar a un sector que se enfrenta a dificultades derivadas de factores ambientales y enfermedades, y valoró la calidad de los vinos laguneros, reconocidos “tanto a nivel nacional como internacional”.
‘Noviembre, Mes del Vino’ está organizado por el Ayuntamiento de La Laguna y el Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo, con el apoyo del Gobierno de Canarias, GMR Volcanic Experience, Multicines Tenerife, Librería Lemus, Ciudades a Pie, Fundación México Canarias, Club Laguna-Cotelec, Tenebris Contracultura, Espacio Bronzo, LM Arte Colección y El Búho Club.