Luto en el CD Tenerife por el fallecimiento de Indalecio Pérez, consejero durante 10 años

El CD Tenerife ha comunicado este jueves el fallecimiento de Indalecio Pérez González, quien ocupó el cargo de consejero de la entidad durante diez años, entre 2006 y 2016, bajo la presidencia de Miguel Concepción.
El club isleño ha anunciado que el próximo sábado se guardará un minuto de silencio en los prolegómenos del partido que se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López entre el conjunto blanquiazul y Unionistas de Salamanca CF, en la octava jornada del grupo 1 de Primera Federación.
Además, por tal motivo, los futbolistas del Tenerife portarán luto en las camisetas que utilizarán en ese encuentro, de color rosa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.