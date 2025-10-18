sociedad

La DGT alerta de un error muy común al conducir que puede acarrearte una multa de 600 euros

Es un hábito muy común entre los conductores, especialmente durante el invierno
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una advertencia dirigida a los conductores sobre un fallo habitual durante el invierno: confiar únicamente en el modo automático de las luces del vehículo.

Este hábito puede derivar en multas de hasta 600 euros si el sistema no activa correctamente el alumbrado en situaciones de baja visibilidad, como lluvia, niebla o la circulación por túneles.

De acuerdo con la normativa vigente, los vehículos deben circular con el alumbrado adecuado entre la puesta y la salida del sol, así como en condiciones meteorológicas adversas.

El problema se presenta cuando los sensores automáticos no detectan con precisión estos cambios, lo que deja al vehículo sin iluminación visible para el resto de usuarios de la vía.

La DGT recuerda que “ver y ser visto” es una regla básica de seguridad vial. Conducir sin las luces obligatorias puede suponer una sanción de 200 euros si se considera infracción grave, y hasta 600 euros cuando se pone en riesgo la seguridad del tráfico.

Además, en caso de siniestro, el seguro podría rechazar la cobertura si se demuestra negligencia en el uso del alumbrado.

Sistemas automáticos: útiles, pero no infalibles

Aunque los dispositivos automáticos de iluminación son cada vez más avanzados, la DGT recalca que no sustituyen la atención del conductor.

En tramos cortos de túnel o durante el atardecer, los sensores pueden no activar las luces, generando situaciones de peligro. Por ello, el organismo recomienda verificar manualmente el alumbrado antes de iniciar la marcha, especialmente en los meses de invierno.

Esta advertencia forma parte de una campaña de concienciación iniciada en octubre, centrada en los errores tecnológicos que pueden derivar en infracciones de tráfico.

La Ley de Seguridad Vial, en su artículo 43, establece que los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol deben llevar encendido el alumbrado correspondiente, con independencia del sistema empleado.

