La nueva multa de la DGT: son 1.000 euros y afectará a millones de conductores en 2026

La reforma de la ley del seguro de automóviles, en vigor desde el 26 de julio de 2025, introduce cambios significativos para los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos.
A partir del 2 de enero de 2026, todos los propietarios deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y registrar su vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder circular legalmente en España.
Según estimaciones de distintas asociaciones de usuarios, en el país circulan alrededor de cinco millones de patinetes eléctricos.
La DGT trabaja actualmente en el desarrollo del nuevo registro, que también deberá estar operativo antes del 2 de enero de 2026. Fuentes del organismo han confirmado que serán los propietarios quienes deberán inscribir el vehículo, no los vendedores, y que se busca un procedimiento “lo más sencillo posible” para los usuarios.
La modificación legal equipara los VMP a los ciclomotores y otros vehículos a motor, de modo que será obligatorio disponer de una póliza que cubra los daños a terceros en caso de accidente.
La norma introduce además la categoría de “vehículo personal ligero”, definida como un vehículo de una sola plaza, motorizado, con una o más ruedas y una velocidad máxima de entre 6 y 25 kilómetros por hora, siempre que no supere los 25 kilos de peso. Si excede ese límite, la velocidad máxima permitida será de 14 km/h. Estos vehículos solo podrán incluir asiento o sillín si cuentan con sistemas de autoequilibrado.
La DGT multará con 1.000 euros
Entre las novedades se incluye la obligación de obtener un certificado de circulación, la inscripción en el registro público de la DGT y la colocación en el vehículo de una etiqueta identificativa con el número de registro asignado.
Los usuarios no tendrán que cumplir estos requisitos hasta el 2 de enero de 2026, por lo que podrán seguir circulando sin cambios hasta esa fecha. Desde entonces, la ley del seguro de automóviles será aplicable a los VMP, con algunas especificaciones propias.
Las multas por circular sin seguro oscilarán entre 200 y 1.000 euros, aproximadamente un tercio de las sanciones previstas para los vehículos a motor.
Las aseguradoras deberán garantizar una cobertura mínima de 6.450.000 euros por daños personales —independientemente del número de víctimas— y de 1.300.000 euros por daños materiales por siniestro.
Aumenta la siniestralidad
La aplicación de esta normativa coincide con un periodo de creciente siniestralidad entre los usuarios de patinetes eléctricos. Según datos de la DGT correspondientes a 2023, se registraron 10 fallecidos, 341 personas hospitalizadas y 5.329 heridos no hospitalizados en siniestros con VMP. Aproximadamente el 15% de estos accidentes implicaron atropellos a peatones. Además, varias ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona, prohíben su acceso al transporte público por el riesgo asociado a las baterías de litio.
A partir del 22 de enero de 2027, solo podrán circular los patinetes que cumplan con el manual técnico de homologación aprobado por la DGT en 2022. Entre los requisitos establecidos figuran: velocidad máxima de 25 km/h, sistemas antimanipulación, indicador de carga y velocidad, dos frenos independientes con una desaceleración mínima de 3,5 m/s, catadióptricos y luz de freno, avisador acústico, pata de cabra o caballete, ruedas con superficie rugosa de al menos 203,2 milímetros de diámetro y sistema de plegado doblemente seguro.
La nueva regulación busca unificar los criterios de seguridad y responsabilidad entre los distintos tipos de vehículos de movilidad personal que circulan por las vías españolas.