“Toma castaña”: Noche de Finados en La Orotava con cine, cata de vinos y el mejor chef de Canarias

El municipio de La Orotava acogerá el próximo 1 de noviembre la Noche de Finados Especial ¡Toma Castaña!, una propuesta cultural organizada por Famtàstic que busca recuperar esta tradición canaria frente al auge de las celebraciones de Halloween.
El encuentro tendrá lugar en el Liceo Taoro y combinará cine, gastronomía y música en directo en una jornada dedicada a la memoria y las costumbres del Archipiélago.
La cita pretende reivindicar el sentido original de la Noche de Finados, una práctica popular en la que las familias se reunían para recordar a sus difuntos y compartir frutos de temporada, mientras los niños recorrían las casas preguntando “¿hay santos?” a cambio de castañas, nueces o higos.
La Orotava, municipio con la mayor superficie de castañares de Tenerife, servirá de escenario para una reinterpretación contemporánea de esta costumbre.
Noche de Finados en La Orotava
El programa se abrirá con la DJ Yure RD, integrante del colectivo 7HTP, que ofrecerá una sesión bajo el título Selección musical Eterna Vida.
A continuación, se celebrará una cata de vinos de Bodegas Arautava (Denominación de Origen Valle de La Orotava) y de la nueva cerveza Victoria Diez, que dará paso a la proyección de una serie de cortometrajes agrupados bajo el título Historias del más allá y del más acá.
Entre las piezas seleccionadas figuran Día de finados, del Instituto Canario de las Tradiciones; el documental mexicano El Pescador; la animación vasca Akerbeltz; y los títulos internacionales Una Carta Desde la Galaxia en la Era Sin Contacto (Corea del Sur) y Algo Va Mal (Irlanda).
Un menú especial para Finados
La gastronomía tendrá un papel central con la participación de los chefs Roberto Cuoto, reconocido como Mejor Chef de Canarias 2023, y Aday Martín, del restaurante Terraza Atlantis.
Ambos presentarán el menú Sabores de otoño, con elaboraciones basadas en productos locales como el Ajoblanco de castaña con gamba canaria, la Terrina de cochino con puré ahumado o el Bombón de morcilla dulce con cacao.
Durante la degustación, el enólogo Zoilo Hernández (GAR Tenerife) ofrecerá una charla sobre la historia y el futuro de los castañares en la comarca.
La jornada concluirá con el concierto Finaos: Voces de las Ánimas, creado por Pedro Ageno, acompañado por Ayla Rodríguez y DeReo. La propuesta fusiona sonidos tradicionales con música electrónica y se presentará por primera vez en La Orotava. La clausura musical correrá a cargo nuevamente de DJ Yure RD.