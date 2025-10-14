El increíble hallazgo realizado desde el Observatorio del Teide: “Es como descubrir una historia oculta”

Un equipo de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), utilizando el telescopio robótico de dos metros Two-meter Twin Telescope (TTT), ubicado en el Observatorio del Teide, ha obtenido las imágenes en luz visible más profundas jamás tomadas de ‘Malin 2’, una de las galaxias espirales más grandes y tenues del Universo.
Estas observaciones ultraprofundas han revelado estructuras nunca antes vistas, entre ellas varias emisiones estelares difusas y una llamativa estructura alargada en forma de espiral, que apunta a interacciones pasadas con otras galaxias.
Importancia del Observatorio del Teide
El equipo también ha identificado una posible galaxia enana ultradifusa (UDG, por sus siglas en inglés) a unos 400.000 años luz de ‘Malin 2’, que podría ser su primer satélite UDG conocido, recoge una nota del IAC.
“El descubrimiento de estructuras tan tenues alrededor de esta galaxia solo ha sido posible gracias a la excepcional profundidad y calidad de las nuevas imágenes del TTT”, afirma Junais, investigador del IAC vinculado al proyecto europeo ExGal-Twin y autor principal del estudio.
“Es como descubrir una historia oculta escrita en la tenue luz de las afueras de la galaxia”, añade.
Los resultados sugieren que las interacciones entre galaxias y los procesos de marea, es decir, la influencia gravitatoria mutua entre galaxias, pueden desempeñar un papel mucho más importante de lo que se pensaba en la formación de galaxias gigantes de bajo brillo superficial como ‘Malin 2’.
El tenue brazo espiral y las características estelares difusas se alinean con las estructuras de la distribución de gas de la galaxia, lo que sugiere aún más su complejo pasado dinámico, resaltan desde el IAC.
Estos hallazgos demuestran que incluso las galaxias más aparentemente tranquilas y aisladas pueden tener historias turbulentas.
Basándose en estos resultados, los investigadores tienen previsto realizar observaciones profundas de seguimiento del contenido de gas y su cinemática para confirmar el origen de las estructuras estelares reveladas en ‘Malin 2’.
También pretenden observar más galaxias gigantes de bajo brillo superficial mediante imágenes ultraprofundas para determinar si estas características tenues son comunes en este tipo de galaxias o si ‘Malin 2’ es un caso excepcional.
“Al ampliar los límites de lo que podemos ver, estamos abriendo una nueva ventana a los procesos que dan forma a la formación de galaxias tan enormes a lo largo de miles de millones de años”, concluye Junais.
TTT Y EL PROYECTO EXGAL-TWIN
El Two-meter Twin Telescope (TTT) es una instalación robótica operada por la empresa canaria Light Bridges, que consta de cuatro telescopios en total: dos telescopios gemelos de dos metros y dos telescopios complementarios de 0,8 metros, todos ellos diseñados para funcionar de forma coordinada y totalmente robótica.
Esta arquitectura convierte al TTT en uno de los sistemas de observatorio de tamaño medio más versátiles y potentes de Europa.
Por su parte, ‘ExGal-Twin: Excellence in Galaxies’ es un proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa (WIDERA).
Coordinado por el investigador del IAC Johan Knapen, ExGal-Twin tiene como objetivo reforzar la capacidad investigadora, el perfil y el impacto del IAC en el estudio de galaxias, estableciendo alianzas estratégicas con instituciones de prestigio como la Universidad de Groningen (Países Bajos), el CNRS-Observatoire Astronomique de Strasbourg (Francia) y el ICC de la Universidad de Durham (Reino Unido).