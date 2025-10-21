La ONU lo hace oficial: un pueblo canario entra en la selecta lista de los mejores del mundo

El municipio grancanario de Agaete ha sido incluido entre los mejores pueblos del mundo por su compromiso con la sostenibilidad y la preservación de la vida rural, dentro de la iniciativa Best Tourism Villages 2025, impulsada por ONU Turismo (Organización Mundial del Turismo).
En esta edición, el organismo internacional ha reconocido a 52 localidades rurales de todo el planeta, seleccionadas entre más de 270 candidaturas presentadas por 65 países miembros, destacando aquellas que integran el desarrollo turístico con la conservación del entorno y la identidad local. Junto a Agaete, Ezcaray (La Rioja) ha sido el otro enclave español que ha recibido esta distinción.
El reconocimiento sitúa a Agaete como un referente del turismo responsable en Canarias, un territorio donde naturaleza, agricultura y cultura conviven en equilibrio. El municipio, ubicado en la costa noroeste de Gran Canaria, combina el atractivo de sus paisajes volcánicos con una tradición agrícola que ha marcado su historia.
Únicas plantaciones de café en territorio europeo
Uno de los elementos más singulares de Agaete es su Valle, donde se cultivan las únicas plantaciones de café en territorio europeo, un cultivo con más de dos siglos de historia. Según destacó National Geographic, esta práctica agrícola se mantiene viva gracias a un modelo de producción artesanal y sostenible que contribuye a preservar la biodiversidad y la economía local.
Más allá de su tradición cafetera, Agaete destaca por su patrimonio natural y cultural, que incluye espacios como el Parque Natural de Tamadaba, el Puerto de las Nieves y celebraciones populares como la Bajada de la Rama.
Todo ello ha consolidado a la localidad como un destino que apuesta por un desarrollo turístico equilibrado, basado en la protección del entorno y el respeto a las tradiciones.
De acuerdo con ONU Turismo, la iniciativa Best Tourism Villages busca reconocer a las comunidades rurales que son ejemplo de buenas prácticas en sostenibilidad ambiental, social y económica, además de su contribución a la protección del patrimonio cultural y natural.