Padrón abre una investigación sobre el problema de los sintecho en Santa Cruz

La Diputación del Común, al frente de Dolores Padrón, apoyará al Ayuntamiento de Santa Cruz en la solicitud de amparo que formuló la semana pasada el alcalde, José Manuel Bermúdez, tras el desbordamiento que vive la capital por la presencia de más de 730 personas en situación de calle, muchas de ellas con problemas de salud mental.
Padrón ha manifestado a DIARIO DE AVISOS que “el problema de los sintecho es gordísimo y no se puede dejar en el tejado de los ayuntamientos la solución, por lo que vamos a estar al lado de las corporaciones locales. En el caso de Santa Cruz, además, daremos amparo a la petición de su regidor, José Manuel Bermúdez, con quien celebraremos una reunión el próximo 11 de noviembre para analizar esta problemática. Vamos a caminar juntos para así poder atajar, enfocar y redireccionar la situación a través de diversas resoluciones que, como diputada del Común, puedo plantear”.
En este sentido, anunció que en dicho encuentro se analizarán los recursos disponibles al sinhogarismo y las causas que lo provocan, con el objetivo de buscar puntos en común. Por ello, la alta comisionada del Parlamento regional ya ha comenzado a recabar información al respecto. Padrón explicó que “el alcalde me llamó personalmente para trasladar su preocupación por el aumento de personas sintecho y con problemas mentales en la capital, así como la ausencia de respuesta por parte de las administraciones con competencias. Por ello, hemos abierto una investigación de oficio y se han empezado a pedir informes a ONG y entidades del Tercer Sector, además de a los ayuntamientos de grandes ciudades como Arona, La Laguna, Telde o Las Palmas, para ver si tienen cuestiones comunes en las que converge el sinhogarismo”.
Una radiografía general ante una problemática que “no es homogénea”, pero en la que “no se puede dejar solas a las corporaciones”, subrayó Padrón, que reiteró que “la Diputación va a estar al lado de los ayuntamientos porque es un tema grave, ya que al final son personas que pierden su dignidad y que se ven abocadas a vivir en la calle, perdiendo todos sus derechos”.
Perfiles
Padrón detalló que, a raíz de los primeros informes se ha comprobado que “los perfiles de los sinhogar difieren según localidades, pues la vivienda es la principal causa de las situaciones de calle y así se refleja en la mayoría de las quejas que nos llegan. Por lo tanto, no se reduce solo a problemas de salud mental”.
Añadió que “otro apunte es que desde el Gobierno de Canarias o el Cabildo se han anunciado planes de actuación ante el sinhogarismo, pero la realidad es que hay una crisis clara a la que no se está aportando solución, tal y como denunció el alcalde. Es normal que los ayuntamientos estén desbordados por este problema, pues de ellos dependen los albergues y necesitan de más recursos”.
Al respecto, Padrón matizó que “como los casos de sintecho son diferentes según municipios también lo son las medidas a aplicar por los respectivos ayuntamientos, pues en Arona están realizado un censo de personas sin hogar, donde se ha detectado que el 90% son extranjeros, mientras que en Santa Cruz, según sus informes, el 55% son de otros municipios. Lo que está claro que hay mucho trabajo por hacer y, en este proceso, la Comunidad Autónoma no puede quedar al margen”.