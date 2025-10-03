Desata el pánico en Canarias en apenas 24 horas con una pistola falsa

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de robar en una tienda y a una transeúnte esgrimiendo un arma de fuego simulada en Las Palmas de Gran Canaria en dos días consecutivos, según ha anunciado este viernes.
El arrestado, de 42 años y “con un amplio historial delictivo”, según se destaca en un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, asaltó presuntamente primero, el 29 de septiembre, un comercio de alimentación del barrio de Jinamar, del que sustrajo la recaudación de la caja, de unos 200 euros, intimidando al persona.
Y supuestamente al día siguiente, el 30, el detenido cometió un segundo robo con violencia en la zona de San Cristóbal, donde sustrajo a una mujer sus pertenencias en la vía pública, amenazándola con un arma blanca y un arma simulada, se relata en la nota.
La Policía añade que, “de inmediato, se estableció un dispositivo policial de búsqueda, en el que los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción lograron localizar, identificar y detener al sospechoso en las inmediaciones de Zárate”.
El sospechoso fue sometido a un registro en el que, según señala la Jefatura Superior, los agentes lograron localizar el arma blanca y el arma simulada utilizadas para cometer los hechos delictivos, así como recuperar todas las pertenencias sustraídas.
Por todo ello fue detenido acusado de dos delitos de robo con violencia y llevado a dependencias policiales, donde además se comprobó que le constaba una orden judicial de ingreso en prisión.
Finalizadas las diligencias de los agentes, el detenido fue puesto ante el juez de guardia en la ciudad, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.