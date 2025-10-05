La increíble historia de supervivencia del hombre perdido en el mar, entre Tenerife y La Gomera: horas nadando en la oscuridad

Miembros de la Guardia Civil, de Salvamento Marítimo y del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) rescataban este domingo a un hombre perdido en el mar, entre Tenerife y La Gomera, después de que este saliera de excursión en moto de agua con unos amigos.
Fueron horas angustiosas, un ejemplo de supervivencia y de tesón por parte del hombre, que logró estar a 300 metros de Los Gigantes justo antes de ser localizado.
Una excursión en motos de agua
Varias personas salieron en la tarde de ayer con la intención de llevar a cabo una excursión con sus motos de agua.
El protagonista de esta historia fue visto por última vez a las 17.30 horas, perdiéndosele posteriormente la pista. Una de las personas sufrió una avería en su moto de agua y, cuando fueron a ayudarlo, el posteriormente rescatado se quedó solo cayendo al mar después de que una ola golpeara su moto.
El vehículo fue arrastrado por el mar, mientras él se quitaba su chaleco para intentar alcanzar la moto y regresar junto al resto del grupo. De este modo perdió tanto el chaleco como la moto.
Fue entonces cuando comenzó a nadar, logrando alcanzar la costa de Los Gigantes. Le quedaban solo 300 metros para llegar a la orilla cuando un barco particular logró dar con su paradero.
La embarcación particular informó, sobre las 10:20 horas de este domingo, de la localización de una persona en una moto de agua en aguas próximas a la isla de Tenerife. Tras su rescate lo llevó al puerto de los Gigantes.
El afectado se encuentra ya en tierra y a salvo, habiendo sido atendido por personal sanitario desplazado a la zona, según informa el organismo estatal.