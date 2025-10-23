sucesos

Dejan a un perro encerrado en un coche en Santa Cruz de Tenerife: “No apareció nadie en 2 horas”

Unas personas que pasaban por la zona avisaron a una patrulla policial
Dejan a un perro encerrado en un coche en Santa Cruz de Tenerife. Policía Local
Dejan a un perro encerrado en un coche en Santa Cruz de Tenerife. Policía Local
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife liberaron en la tarde de este miércoles a un perro al que habían dejado encerrado solo en el interior de un vehículo.

Los policías lograron abrir el vehículo a través de una ventanilla del coche y trasladaron al animal al albergue comarcal de Valle Colino.

  1. Los gatos salvajes preocupan a los vecinos de IguesteDetienen al hombre que mató a Millu, la gata de un vecindario en Canarias
  2. La Policía Local ayuda en el rescate de un perro que cayó al vacío en Santa CruzLa Policía Local ayuda en el rescate de un perro que cayó al vacío en Santa Cruz

El cuerpo detalla en una nota que durante dos horas estuvieron esperando a que apareciera la titular del vehículo y, dado que no apareció, se determinó tratar de abrir el coche.

El vehículo estaba estacionado en la calle Juan Rumeu García y fueron unas personas que pasaban por la zona las que avisaron a una patrulla policial que realizaba labores preventivas en ese punto del municipio.

Afortunadamente, el coche permanecía estacionado en un lugar a la sombra y con la ventanilla abierta unos centímetros, señala la Policía Local.

Al no poder identificar al propietario del animal, se cursó un acta administrativa a la titular del vehículo y se tramitó una solicitud de seguimiento al grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de la Policía Local.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas