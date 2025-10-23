Dejan a un perro encerrado en un coche en Santa Cruz de Tenerife: “No apareció nadie en 2 horas”

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife liberaron en la tarde de este miércoles a un perro al que habían dejado encerrado solo en el interior de un vehículo.
Los policías lograron abrir el vehículo a través de una ventanilla del coche y trasladaron al animal al albergue comarcal de Valle Colino.
El cuerpo detalla en una nota que durante dos horas estuvieron esperando a que apareciera la titular del vehículo y, dado que no apareció, se determinó tratar de abrir el coche.
El vehículo estaba estacionado en la calle Juan Rumeu García y fueron unas personas que pasaban por la zona las que avisaron a una patrulla policial que realizaba labores preventivas en ese punto del municipio.
Afortunadamente, el coche permanecía estacionado en un lugar a la sombra y con la ventanilla abierta unos centímetros, señala la Policía Local.
Al no poder identificar al propietario del animal, se cursó un acta administrativa a la titular del vehículo y se tramitó una solicitud de seguimiento al grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de la Policía Local.