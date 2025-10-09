Plenilunio 2025 confirma a Santa Cruz como escenario de grandes experiencias urbanas

Santa Cruz vivió del 3 al 5 de octubre una de sus citas más esperadas del calendario cultural: Plenilunio, que en su decimoséptima edición se presentó bajo el lema Misterios del Universo. Durante tres días, la capital se transformó en un gran escenario urbano en el que convivieron música, deporte, arte, gastronomía y actividades para todas las edades.
La respuesta del público fue contundente. Según las encuestas provisionales, el 84 % de los asistentes calificaron el evento como “bueno” o “muy bueno”, un dato que confirma la consolidación de Plenilunio como una de las principales experiencias colectivas de la ciudad. Miles de personas recorrieron calles y plazas para participar en más de un centenar de actividades, configurando un ambiente festivo y diverso que atrajo tanto a residentes como a visitantes.
Los espacios culturales registraron cifras de asistencia destacadas. El Museo de Historia Militar de Almeida superó los 2.100 visitantes, mientras que el TEA Tenerife Espacio de las Artes recibió cerca de 2.000 personas en su programación especial. El Palacio de Capitanía General también se convirtió en uno de los lugares más concurridos, con más de 1.600 visitantes, y la ludoteca instalada en la Plaza del Príncipe congregó a más de 1.000 niños y niñas. Incluso la Casa del Carnaval sumó alrededor de 200 asistentes, reforzando el carácter abierto y participativo del programa.
La música fue uno de los grandes atractivos del fin de semana, con nombres como Pedro Capó y Ptazeta encabezando los conciertos en la Plaza de España y la avenida Marítima, respectivamente. Pero el público también destacó otros motivos para acercarse a la cita: el ambiente general y las actividades infantiles fueron señalados por un 20,9 % de los asistentes como principal razón, seguidos por la música en vivo (12,6 %), la oferta gastronómica (11,1 %), las compras en mercadillos y comercios (9,8 % y 4,1 %), así como los talleres y actividades específicas (7,7 %).
La noche también tuvo uno de sus momentos más singulares con Loco Bongo, un espectáculo que reinventa el bingo convirtiéndolo en una auténtica fiesta colectiva. Música, luces, humor y juegos disparatados marcaron una velada en la que el público no solo asistió, sino que se convirtió en parte del show. La actuación de Yurena, junto al despliegue escénico y la animación de Xenon Spain, puso a bailar a cerca de 2.000 asistentes en un ambiente seguro, inclusivo y diverso en el Palmétum.
El impacto económico también tuvo reflejo en la iniciativa de los Bonos Consumo Domingo, con 2.000 bonos puestos a la venta de los que se adquirieron 1.755, por un importe canjeado de 43.875 euros en los establecimientos de la ciudad. Una medida que muestra cómo Plenilunio no solo dinamiza el ocio y la cultura, sino que también impulsa al pequeño comercio y la restauración local.
La parte deportiva ofreció un capítulo vibrante. En la avenida Marítima, el Chicharock congregó a jóvenes y familias en talleres de surfskate, street basketball, parkour, roller dance y bailes urbanos, demostrando la fuerza de la cultura deportiva en la calle y su conexión con la energía del público más joven.
Además de los conciertos y las propuestas en museos, la ciudad se llenó de dinamizaciones al aire libre. Pasacalles como “Del Cosmos” recorrieron vías céntricas como José Murphy, Castillo o Bethencourt Alfonso, llevando el lema Misterios del Universo al terreno del espectáculo visual. De esta manera, el arte, la música y el movimiento se desplegaron en distintos rincones, ofreciendo experiencias intergeneracionales en un mismo marco urbano.
El balance de Plenilunio 2025 deja claro que la cita va mucho más allá de un fin de semana de ocio. Es un escaparate del potencial cultural y social de Santa Cruz, un punto de encuentro ciudadano que celebra la diversidad y que, edición tras edición, refuerza la identidad de la capital como ciudad abierta al mundo. Con la vista ya puesta en la próxima edición, Plenilunio sigue demostrando que el misterio, la creatividad y la convivencia pueden convertirse en la mejor carta de presentación de la ciudad.
Plenilunio Santa Cruz estuvo organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y contó con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias (Gobierno de Canarias), Canarias latitud de vida, y con la colaboración de Fuente Alta.