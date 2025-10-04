Plenilunio Santa Cruz se merece “La Fiesta”: actividades, horarios y actuación de Pedro Capó

Plenilunio Santa Cruz ha inaugurado su decimoséptima edición este sábado, con una programación que contempla más de cien actividades que dinamizarán la ciudad en más de veinte emplazamientos diferentes. Así lo explicó el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante el acto inaugural celebrado en la Fuente de la Fecundidad del Parque García Sanabria, donde destacó que “con una primera jornada que resultó un éxito, hoy afrontamos la segunda jornada de esta gran propuesta de ocio, cultura, deportes y gastronomía que supone un aliciente para el tejido comercial y de restauración, ya que atrae a miles de visitantes”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que “hoy viviremos una jornada intensa, porque Plenilunio es eso, una constelación de estrellas que conforman un cosmos y que este año se han representado con la temática ‘Misterios del Universo’, y contaremos con una programación tan amplia, de día y de noche”, y añadió que “Plenilunio se vive tanto bajo el sol como bajo la luna”.
“Esta programación forma una gran constelación de actividades, con grandes estrellas como Pedro Capó, Agua del Chorro o Ptazeta”, explicó Pérez, quien añadió que “en esta, como en anteriores ediciones, hemos procurado generar una oferta variada, que haga que toda la ciudadanía tenga un espacio donde disfrutar de Plenilunio, sean cuales sean sus gustos o edades”.
De esta manera, Pérez apuntó que “queremos que este fin de semana la ciudad brille con actividades para toda la familia, que dinamicen y llenen de vida los principales emplazamientos del centro”, y recordó que “además, mañana contaremos con el Bono Consumo domingo, que permitirá reforzar, aún más, ese empujón que le damos al sector comercial y de la restauración con eventos como este, fomentando las compras en establecimientos comerciales de la ciudad”.
Durante la tarde de este sábado en Plenilunio continuarán las propuestas infantiles como los minitalleres lunares del TEA, que se extenderán hasta las 20:00 horas, o las actividades programadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias en el marco de ‘Le Good Cosmic Market’, con observaciones del Sol y la Luna, charlas relacionadas con el estudio del cielo o talleres creativos relacionados con el espacio, en el parque García Sanabria. Esta zona también contará con mercadillo de tendencias, con diferentes puestos dedicados al comercio, el arte, los productos kilómetro cero y la gastronomía, y actuaciones musicales de DJ Rayco y Juana la Cubana hasta las 21:00 horas.
El parque Bulevar será otro de los grandes puntos de interés para los más pequeños con castillos hinchables, actividades para fomentar su creatividad y juegos deportivos, hasta las 20:00 horas, mientras que, en el mismo horario, la plaza del Príncipe contará con una propuesta relacionada con la tecnología, dedicada, también, al público infantil y juvenil. En esta zona, los participantes podrán disfrutar de videojuegos, yincanas o scalextric, así como espacios de psicomotricidad, creatividad o biblioteca.
Por su parte, la Casa del Carnaval llevará la magia de esta fiesta a las personas que visiten este emplazamiento, a través de actividades como el taller de minibingo carnavalero, a las 15:00 horas, y las actuaciones de las murgas Guachipanduzy y Guachinquietas, que tendrán lugar a partir de las 18:00 horas.
La plaza de La Candelaria acogerá uno de los platos fuertes de esta edición, con los conciertos de Agua del Chorro, a las 19:00 horas; DJ Tomy Contreras, con sesión doble a las 20:15 y 23:15 horas, y el popular Pedro Capó, a las 21:45 horas. Paralelamente, el Mercado de Nuestra Señora de África abrirá sus puertas en horario nocturno, de 20:00 a 00:00 horas, con las actuaciones musicales Dúo Adaggio, Alma de Boleros, Juanito Panchín y Patricia Baker.
Para el público más urbano, la explanada de la avenida Marítima acogerá, hasta las 00:00 horas, el festival Chicharrock, con espectáculos y competiciones deportivas de carácter urbano, así como actuaciones musicales de artistas locales como Dailos MB y DNV Danienverso, así como de la popular artista y rapera canaria Ptazeta.
La música también estará presente en el MUNA con las sesiones de Juana la Cubana, que arrancará a las 18:00 horas; Mellizas, que se subirá al escenario a las 20:00 horas, y DJ Tana Sandoval, que será el encargado de cerrar la jornada a las 22:00 horas. El museo complementará el ritmo de estos artistas con una oferta gastronómica.
En el Palmetum se celebrará la fiesta Loco Bongo, inspirada en un concurso de televisión de los años 90, que además de música contará con sorteos y monólogos, entre las 16:00 y las 23:00 horas. Por otra parte, durante todo el día, la Alameda del Duque de Santa Elena acogerá un mercadillo de artesanía, entre las 11:00 y las 22:00 horas.
En el ámbito cultural, el TEA presentará, en el marco del ciclo ‘Por Asalto’, una propuesta de Fernando López en la que generará un diálogo con la exposición ‘Rebeldía y Disciplina’, a las 20:00 horas. Asimismo, el Museo Histórico Militar de Canarias, Museo de Almeyda, contará con una amplia programación hasta las 22:00 horas y en la que sobresalen representaciones teatrales, recreaciones históricas y visitas guiadas. Este espacio albergará también el concierto de la Banda Municipal de Música, a las 20:30 horas.
Por otra parte, el cementerio de San Rafael y San Roque será el escenario de la representación teatral Noches de Luna Llena, de la compañía Brujería Canaria, con tres pases entre las 20:00 y las 22:00 horas, mientras que el Círculo de Bellas Artes de Tenerife acogerá las muestras “Sechium edule con agüita guisada”, de Idaira del Castillo, y “Nudos y Enredos ⅕”, de Teresa Arozena Martín y Sicilia, Moneiba Lemes y Andrea Allgayer, de 17:00 a 20:00 horas. Además, el MUNA ofrecerá una visita guiada por la exposición “Espíritu” a cargo del historiador del arte Carlos Javier Castro Brunetto.
Plenilunio también contará con espectáculos itinerantes que recorrerán las principales vías del centro de la ciudad. El pasacalle temático “Constellation” amenizará las calles Castillo, José Murphy y Bethencourt Alonso, entre las 20:00 y 21:00 horas. Además, las zonas de restauración también contarán con actuaciones itinerantes durante los servicios de almuerzo y cena. Así, las plazas de San Francisco, Weyler e Ireneo González, así como la calle La Noria y la avenida Anaga, vibrarán al ritmo de Pixie Dixieland, Celso Sax, Ana Obando, 101 Brass Band, Dorina Violin, Manu Sax, Diamond Show y Calle Viana.
Un domingo para toda la familia
El domingo 5 de octubre, Plenilunio contará con actividades en numerosos enclaves, como el Palacio de Carta, donde, a las 12:00 horas, la Orquesta de Cámara y el Coro Adulto de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz ofrecerán un concierto que llenará de talento y música este emblemático espacio. Asimismo, a las 18:15 horas, el Grupo de Percusión de la escuela aportará energía y ritmo a este enclave, antes del gran acto de clausura de Plenilunio, que se celebrará a las 19:00 horas y donde se pretende hacer un reconocimiento a las empresas que han participado a lo largo de estas diecisiete ediciones.
El Museo Municipal de Bellas Artes también cerrará su programación de Plenilunio con la música del guitarrista Luis Alejandro García, con su concierto ‘Ensueño’, que arrancará a las 12:00 horas. Además, la Alameda del Duque Santa Elena volverá a acoger el Mercadillo de Artesanía de 11:00 a 20:00 horas. Igualmente, TEA Tenerife ofrecerá sus minitalleres lunares, mientras que la biblioteca de arte acogerá las Jornadas ‘Residencias Artísticas: Mapear, Reflexionar, Imaginar’, a las 16:30 horas. En el MUNA se realizará una visita guiada con el comisario y técnico de Museos de Tenerife, Néstor Yanes, a las 12:00 horas.
La Casa del Carnaval volverá a acercar el brillo de la purpurina, las plumas y el maquillaje a las personas asistentes, ofreciendo una visita guiada a las 12:00 horas y un taller de papiroflexia a las 15:00 horas. Las murgas pondrán el broche final a estos dos días de actividad en este enclave carnavalero con las actuaciones de Mamelones, Castorcitos, y Bambas, que comenzarán a partir de las 17:30 horas.
En el cementerio de San Rafael y San Roque, la compañía Brujería Canaria amenizará la tarde del domingo con dos nuevas sesiones de ‘Noches de Luna Llena’, a las 17:00 y a las 19:00 horas. A esta misma hora, las calles Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso serán testigo de un nuevo pasacalle, que llevará como título ‘Del Cosmos’.
En el ámbito urbano, Chicharrock ofrecerá, este domingo, un campeonato insular open de skate de 11:00 a 16:00 horas. Además, entre las 11:00 y las 18:00 horas habrá más talleres de surfskate, otra jornada de partidos amistosos de street basketball y más cursos de iniciación al parkour. Entre ellos, uno liderado por Alex Segura, Yowi y Josefca, que tendrá lugar de 12:00 a 13:00 horas. La programación se completará con Chicha Dance que ofrecerá talleres de roller dance, break dance y bailes urbanos.
El domingo, 5 de octubre, Le Good Cosmic Market abrirá, una vez más a las 11:00 horas en el parque García Sanabria. Las actividades para los más pequeños se extenderán de 11:00 a 13:00 horas, mientras que el Instituto Astrofísico de Canarias volverá a ofrecer observaciones del Sol y de la Luna a las 12:00 horas. Charlas, exposiciones y talleres completarán la propuesta de este domingo, que volverá a contar con oferta gastronómica y degustaciones. Asimismo, la música correrá a cargo de Juana La Cubana, de 14:00 a 16:00 horas, y DJ Luuh, de 17:00 a 19:00 horas.
De forma paralela, los espacios del parque Bulevar y la plaza de Príncipe volverán a ofrecer una gran variedad de actividades infantiles entre las 12:00 y las 20:00 horas.
Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias (Gobierno de Canarias), Canarias latitud de vida, y cuenta con la colaboración de Fuente Alta.
Las personas interesadas en ampliar información de la programación de Plenilunio pueden acceder a la página web www.pleniluniosantacruz.com, donde también se encuentran las ofertas disponibles de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, así como las ofertas y descuentos de parkings. Plenilunio Santa Cruz recomienda la utilización del transporte público o bicicleta, la ubicación de residuos en los contenedores habilitados, uso de vaso único y promueve el uso de envases de cartón.