La Policía Local busca a los propietarios de este perro extraviado en Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha difundido a través de sus redes sociales una alerta para localizar a los propietarios de un perro que, según los servicios que trabajan en la zona, se ha extraviado en los alrededores del restaurante Casa Carlos, en el macizo de Anaga.
El animal, de tamaño mediano y pelaje marrón con zonas oscuras, fue avistado por varios vecinos y operarios, aunque no ha podido ser capturado debido a que se encuentra muy asustado, según explicó el cuerpo policial en su cuenta de X (antiguo Twitter).
“Nos informan los servicios que trabajan en la zona de Anaga sobre un perro que parece haberse extraviado en los alrededores del restaurante Casa Carlos. Es un animal muy asustadizo, por lo que no ha podido ser capturado para su traslado a Valle Colino”, indicó la Policía Local de Santa Cruz.
En un segundo mensaje, la Policía solicita la colaboración ciudadana: “Si alguien lo reconoce o puede aportar información, se ruega contactar con la Policía Local. Difundimos para facilitar su localización y que pueda volver pronto con su familia”.
El perro sería trasladado al albergue comarcal de Valle Colino una vez logren asegurar su captura. Mientras tanto, los agentes piden prudencia a los vecinos y recomiendan no intentar acercarse al animal para evitar que huya o se ponga en peligro.