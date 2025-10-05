El postre supernutritivo, con mucha proteína, y que solo puedes comer en Canarias

El gofio es el alimento más tradicional de las islas Canarias, Es tan versatil que se puede usar casi para cualquier cosa, como para elaborar un postre como es la mousse de gofio.
Este postre, además, es muy nutritivo y altamente proteico, por lo que es indicado para dietas de deportistas.
El gofio es es un alimento rico en fibra. También es rico en proteínas de origen vegetal, lo que lo convierte en un buen complemento para personas vegetarianas o veganas, ya que aporta una buena dosis de proteínas de buena calidad.
Rico en vitaminas, especialmente del grupo B, como la B1 y B2, así como las vitamina C, A y D, el gofio también posee minerales como el hierro, calcio, magnesio, potasio, sodio y zinc. En cuanto a los ácidos grasos aporta omega 6 poli insaturados y aminoácidos.
Receta del postre (4–6 raciones)
Ingredientes
- 120 g de gofio (millo/maíz o trigo)
- 400 ml de nata para montar (≥35% M.G.), bien fría
- 200 ml de leche
- 70–90 g de azúcar (o 120 g de leche condensada, ajusta al gusto)
- 4 hojas de gelatina (6–8 g)
- 1 cdita de vainilla (opcional)
- Pizca de sal
- Para decorar: plátano canario en rodajas, miel de palma, almendra tostada picada y un poco de gofio espolvoreado.
Preparación
- Hidrata la gelatina: 5–10 min en agua fría.
- Base láctea: calienta la leche con el azúcar y la vainilla sin que hierva. Apaga el fuego, escurre la gelatina y disuélvela en la leche caliente. Deja templar hasta que esté casi fría.
- Añade el gofio: bate el gofio con la leche templada hasta obtener una crema lisa (sin grumos).
- Monta la nata: con pizca de sal, a picos suaves.
- Incorpora: agrega ⅓ de la nata a la crema de gofio para aligerar, y luego integra el resto con movimientos envolventes.
- Enfría: reparte en vasitos y lleva a la nevera mínimo 4 horas (mejor de un día para otro).
- Sirve: decora con plátano, miel de palma, almendra y un toque de gofio. Tu postre está listo para comer.