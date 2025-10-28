Alertan de unidades falsificadas de preservativos Durex a la venta en España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento de la venta de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos de la marca Durex en un establecimiento comercial de Salamanca.
La empresa Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., distribuidora de la marca en España, ha confirmado que el número de lote que figura en estos productos falsificados corresponde al producto original Durex Fetherlite de 3 unidades, fabricado en 2011 y con fecha de caducidad 09/2016.
Los productos falsificados pueden identificarse comprobando el número de lote y la fecha de caducidad situados en la parte inferior del cartonaje.
En este caso, los modelos afectados son los siguientes:
|Producto
|Lote
|Caducidad
|Mutual Climax
|0010471127
|2026-10
|Pleasuremax
|0010471127
|2026-10
Cómo actuar ante los preservativos falsificados
La AEMPS recomienda a los usuarios que dispongan de preservativos de alguno de estos dos modelos revisar los datos impresos en la parte inferior del envase. Si coinciden con los indicados en la tabla, no deben utilizarse.
Los distribuidores y establecimientos de venta deben comprobar si cuentan con unidades que presenten el lote y la caducidad señalados. En tal caso, no deben distribuirlas y tienen que retirarlas de la venta.
Si se detectan sospechas en otros modelos de la marca, se debe contactar con el distribuidor en España, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., a través del teléfono 900 456 467.
Si se confirma la falsificación, se debe informar a la AEMPS mediante correo electrónico a la dirección pscontrol@aemps.es, indicando los datos de la empresa suministradora.