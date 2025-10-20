el jardín

Largas colas y porciones gratis en la apertura de la primera tienda especializada en tartas de queso de Santa Cruz de Tenerife

El negocio llega a la capital tinerfeña con un premio a la mejor tarta de queso en Alicante
The Cheesecake Lab, la conocida marca especializada en tartas de queso artesanales, ha inaugurado oficialmente este lunes su primer local en Santa Cruz de Tenerife, situado en Plaza Weyler, número 4.

El estreno no pasó desapercibido: una larga cola de personas se formó desde primera hora de la tarde en la acera del establecimiento, donde la empresa anunció que regalaría las primeras 100 porciones de cheesecake.

La iniciativa, difundida en redes sociales bajo el mensaje “¡The Cheesecake Lab Tenerife ya ha abierto sus puertas! Estaremos toda la tarde en Plaza Weyler, 4. Y cuando se acaben las 100 porciones… ¡habrá sorpresas!”, atrajo a decenas de noveleros.

The Cheesecake Lab se ha popularizado en redes sociales por sus vídeos mostrando cheesecakes de diferentes sabores —desde los clásicos hasta opciones con pistacho, lotus o dulce de leche— y su estética moderna, que ha convertido a la marca en un fenómeno entre el público joven.

El negocio llega a la capital tinerfeña con un premio a la mejor tarta de queso en Alicante, “y promete sorprender con una amplia variedad de sabores que no dejarán a nadie indiferente”, señala el perfil Paseando por Santa Cruz en Instagram.

