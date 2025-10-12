Protestan con banderas palestinas por la participación de atletas israelíes en la Copa de Europa de Triatlón en Santa Cruz

Una veintena de personas han exhibido este domingo banderas palestinas como protesta por la participación de tres deportistas israelíes, que han competido en la Copa de Europa de Triatlón que se ha disputado en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife.
Los tres atletas israelíes son Shachar Agur, Omer Zafrir y Roy Baron y su presencia en la prueba provocó que el pasado viernes Podemos solicitase al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de la capital tinerfeña que no autorizasen su participación.
Además miembros de la Plataforma de Boicot Deportivo a Israel y de colectivos en solidaridad con Palestina han animado a acudir a la prueba para expresar su rechazo a la presencia del equipo israelí en la competición portando banderas palestinas y mostrando apoyo a las víctimas del conflicto en Gaza.
Una protesta “no violenta” por los Derechos Humanos
En el comunicado de convocatoria, las organizaciones promotoras hacen un llamamiento a la ciudadanía a participar de forma “no violenta”, portando banderas palestinas y mostrando apoyo a las víctimas del conflicto.
“Ante la inacción de los organismos internacionales, los pueblos del mundo han decidido movilizarse”, señalan, argumentando que la presencia del equipo israelí en eventos deportivos “sirve para lavar la imagen de un Estado implicado en violaciones de derechos humanos”.
Los colectivos consideran que el boicot deportivo es una herramienta legítima de presión, recordando que fue una medida clave en el fin del apartheid en Sudáfrica. En este sentido, denuncian que Israel “utiliza el deporte para proyectar una imagen de apertura y modernidad” mientras mantiene, según afirman, una política de “apartheid, colonialismo y genocidio en Palestina”.
La convocatoria llega después de que Podemos exigiera el viernes la retirada del equipo israelí de la Copa de Europa de Triatlón que se disputa este fin de semana en la capital tinerfeña, una información que adelantó DIARIO DE AVISOS.
La formación pidió al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz que impidan la participación de los tres triatletas israelíes inscritos, alegando que compiten “como representantes oficiales del Estado de Israel” y no a título individual.
La Federación Española de Triatlón, por su parte, mantiene la inscripción conforme al reglamento continental, que permite la participación de deportistas de todos los países reconocidos por las federaciones internacionales.