El PSOE y el PP volverán a gobernar juntos en El Hierro

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), anunció ayer que ha cerrado un acuerdo con el PP para cogobernar la corporación insular tras romperse su pacto con Asamblea Herreña, lo que le dejaba en minoría, solo con el apoyo del único consejero de Izquierda Unida. En una rueda de prensa, Armas detalló que los consejeros del PP Rubén Armiche y Anabel López se harán cargo de las consejerías de Cultura y de Empleo y Desarrollo Económico, y que se mantendrá en el pacto de gobierno el consejero de IU-Reunir Canarias, Amado Carballo, que no asistió a la presentación del nuevo acuerdo. Armas excusó su ausencia, al estar atendiendo otros asuntos “de interés para la institución” insular.
Este pacto no garantiza a Alpidio Armas la mayoría, ya que sus seis apoyos (tres consejeros del PSOE, dos del PP y uno de IU) suman uno menos que los siete de la oposición, conformada por cuatro consejeros de AHI (partido asociado a CC) y tres de AH. Al frente de la oposición se encuentra su hermano, el senador Javier Armas, portavoz de AHI, que ganó las elecciones de 2023 y fue relevado mediante una moción de censura.
Las direcciones insular y regional del PP desautorizaron ayer el nuevo pacto de gobernación en la Isla del Meridiano. Piden a los consejeros que se retracten, bajo amenaza de ser sometidos a un expediente disciplinario “que puede derivar en expulsión”. En un comunicado, el presidente del PP en la Isla y presidente del grupo parlamentario, Juan Manuel García Casañas, lamenta la decisión de Rubén Armiche Benítez Padrón y Anabel López García y condena, “de manera contundente”, que dieran este paso “sin contar con la autorización de la dirección insular y regional”. El vicesecretario de Organización del PP de Canarias, Jacob Qadri, los emplaza a que “reconsideren esta actuación unilateral” y “abandonen el gobierno herreño de forma inmediata”.
Armiche lo justificó en que es preciso “resolver los problemas de los cultivos de piña tropical o el abastecimiento de agua” y apuntó que ambos asuntos forman parte del “nuevo rumbo” que, a juicio de los firmantes, “tiene que tomar la política” en El Hierro.
No es la primera vez que el PSOE y PP gobiernan juntos un Cabildo. En el mandato precedente, lo hicieron en La Palma, con un presidente del PP, y en Lanzarote, con una presidenta del PSOE (el pacto se rompió antes de los comicios de 2023).
En septiembre de 2011, Alpido Armas accedió a la presidencia del Cabildo herreño al prosperar la moción de censura que los consejeros elegidos por el PSOE -expulsados por los órganos federales del Partido Socialista y más tarde readmitidos- y los del PP presentaron contra Belén Allende (AHI-CC).
El 14 de febrero de 2023, la coalición PSOE-AExEH-PP aprobó un presupuesto que ascendió a los 59 millones de euros, el 22,69% más.